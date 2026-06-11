Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes
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C'est officiel : José Mourinho est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Un retour aux sources pour les Merengue, et pour Thibaut Courtois qui connaît bien le Portugais depuis ses années à Chelsea...

Thibaut Courtois et José Mourinho ne se sont pas croisés au Real Madrid lors du dernier passage du Portugais sur le banc des Merengue : leur relation date de Chelsea, et Courtois avait à l'époque disputé 46 matchs sous la houlette du "Special One". Le Diable Rouge était un tout autre gardien à l'époque, et la fougue de sa jeunesse avait parfois coûté quelques petits accrochages entre les deux hommes. 

"Si j'ai une bonne relation avec José ? Oui, mais nous avons aussi eu nos disputes", souriait Courtois en conférence de presse ce jeudi au sujet du retour de Mourinho à Madrid. "Je lui ai parfois dit ce que je pensais, il m'a parfois dit ce qu'il pensait... Je me rappelle aussi qu'il m'a laissé sur le banc pour un match contre Everton".

Visiblement, ce moment a marqué Thibaut Courtois : on parle là d'un incident datant de 2015. À l'époque, José Mourinho avait invoqué un "manque de concentration" de la part du Belge : "J'ai mis Cech car Courtois a joué beaucoup de matchs d'affilée et a besoin d'être concentré. Un gardien de but peut être fatigué non pas physiquement mais aussi mentalement", justifiait-il à l'époque.

José Mourinho avait "déçu" Thibaut Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr 

Par la suite, Courtois et Mourinho se sont surtout retrouvés adversaires, que ce soit lorsque Thibaut défendait les buts de l'Atlético Madrid et frustrait son futur club, ou encore en Coupe d'Europe... comme l'année passée, quand le Real Madrid a affronté Benfica. Un moment qui a également été à la base de tension entre les deux hommes, suite à l'affaire Vinicius Jr. 

José Mourinho avait alors tenu à défendre son joueur, Gianluca Prestianni, et avait tenu des propos déplacés à l'encontre de Vinicius, estimant que le Brésilien, par son attitude, provoquait son adversaire. Thibaut Courtois n'avait pas apprécié. 

"Mourinho restera Mourinho, il défendra toujours son joueur. Mais ça m'a déçu qu'il utilise les célébrations de Vini comme justification", regrettait Courtois. "Il n'a rien fait de mal. On ne peut pas justifier le racisme que subit un joueur par la façon dont il célèbre ses buts". Nul doute que les deux hommes auront l'occasion de discuter de cette histoire au retour de Thibaut Courtois de la Coupe du Monde. 

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