C'est officiel : Christian Burgess rejoint un autre club de Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
C'est officiel : Christian Burgess rejoint un autre club de Pro League

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Capitaine de l'Union Saint-Gilloise jusqu'à la fin de la saison dernière, Christian Burgess ne change pas de championnat. Le défenseur anglais de 34 ans rejoint La Gantoise avec un contrat de deux ans max.

Christian Burgess reste en Belgique. Quelques semaines après avoir annoncé son départ de l'Union Saint-Gilloise, le défenseur s'est officiellement engagé pour deux saisons avec La Gantoise. Libre de tout contrat, l'ancien capitaine unioniste apportera son expérience à la défense des Buffalos.

Six ans au club et plusieurs trophées

Devenu l'un des visages du renouveau de l'Union, il a disputé plus de 250 matchs en première division et soulevé trois trophées : les Coupes de Belgique en 2024 et 2026, puis le titre de champion de Belgique la saison dernière. Sa valeur marchande est estimée à 1,8 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Comme à l'Union Saint-Gilloise pour Burgess

Ce transfert lui permettra aussi de retrouver un ancien compagnon de route. Burgess recroisera Siebe Van der Heyden, avec qui il a formé une charnière solide à l'Union. Les deux hommes tenteront d'apporter plus de stabilité à l'arrière-garde gantoise.

Le propriétaire Sam Baro s'est réjoui de ce renfort sur le site web du club. "J'avais souhaité que nous gagnions en maturité et en leadership. L'arrivée de Christian Burgess nous a permis d'atteindre cet objectif."

"Christian était le leader de la meilleure défense de Belgique"

Même satisfaction du côté du directeur opérationnel Kjeld Fort, convaincu que l'Anglais apportera bien plus que ses qualités défensives. "Christian était le leader de la meilleure défense de Belgique la saison dernière. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir un joueur de son calibre à Gand. Il jouera un rôle important dans la formation et l'encadrement de nos jeunes joueurs".

Objectif Conférence League cet été

Les Buffalos lanceront leur saison avec le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Têtes de série, ils éviteront certains adversaires plus relevés, mais une élimination les priverait de l'Europe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Union SG
Christian Burgess

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/06: Lamouchi - Burgess

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/06: Lamouchi - Burgess

12:04
Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

12:04
L'Iran contraint de quitter Los Angeles juste après son match : la Team Melli crie au scandale

L'Iran contraint de quitter Los Angeles juste après son match : la Team Melli crie au scandale

12:00
Nathan Ngoy réalise une performance qu'aucun Diable Rouge n'avait réussie... depuis 1986

Nathan Ngoy réalise une performance qu'aucun Diable Rouge n'avait réussie... depuis 1986

11:30
"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges

"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges

10:30
1
"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

10:00
"Rom, c'est notre attaquant" : l'entrée de Lukaku a sauvé la Belgique

"Rom, c'est notre attaquant" : l'entrée de Lukaku a sauvé la Belgique

09:30
"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" : Nathan Ngoy assume après la prestation ratée des Diables Rouges

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" : Nathan Ngoy assume après la prestation ratée des Diables Rouges

09:00
"Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous Interview

"Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous

08:30
Ils ont volé la vedette aux favoris du groupe : l'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendu coup pour coup

Ils ont volé la vedette aux favoris du groupe : l'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendu coup pour coup

08:00
Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

07:30
Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

21:15
Libre comme l'air : le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec Anderlecht veut revenir en Belgique

Libre comme l'air : le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec Anderlecht veut revenir en Belgique

07:00
Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

20:26
Christos Tzolis désigne le prochain grand talent du Club de Bruges : "Il a une belle carrière devant lui"

Christos Tzolis désigne le prochain grand talent du Club de Bruges : "Il a une belle carrière devant lui"

06:30
On ne peut décidément pas se passer de Lukaku : "Il est plus avancé qu'on le pensait dans sa récupération"

On ne peut décidément pas se passer de Lukaku : "Il est plus avancé qu'on le pensait dans sa récupération"

06:00
Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"

Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"

23:58
LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1) Live

LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1)

22:46
Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

23:30
5
Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

22:59
Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Gijsbers - Hurtevent - Denuit

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Gijsbers - Hurtevent - Denuit

21:00
Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

22:00
Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

21:30
🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

20:45
Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

21:00
Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

20:15
La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

19:58
Les adieux d’un chouchou de la RAAL, qui dispose d’un accord de principe à l’étranger

Les adieux d’un chouchou de la RAAL, qui dispose d’un accord de principe à l’étranger

19:30
Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

19:00
"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

18:30
Confirmé aux Pays-Bas, Carl Hoefkens se rapproche pourtant bien d’un retour en Belgique

Confirmé aux Pays-Bas, Carl Hoefkens se rapproche pourtant bien d’un retour en Belgique

17:40
LIVE Coupe du monde 16/6

LIVE Coupe du monde 16/6

00:00
Deux fois suspendu et obligé de suivre une remise à niveau : l'arbitre de Belgique - Égypte fait polémique

Deux fois suspendu et obligé de suivre une remise à niveau : l'arbitre de Belgique - Égypte fait polémique

18:00
Enfin une entame réussie pour oublier deux tournois pourris ? La Belgique veut son rêve américain Edito

Enfin une entame réussie pour oublier deux tournois pourris ? La Belgique veut son rêve américain

17:00
La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

17:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved