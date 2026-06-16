C'est officiel : Christian Burgess rejoint un autre club de Pro League

Capitaine de l'Union Saint-Gilloise jusqu'à la fin de la saison dernière, Christian Burgess ne change pas de championnat. Le défenseur anglais de 34 ans rejoint La Gantoise avec un contrat de deux ans max.

Christian Burgess reste en Belgique. Quelques semaines après avoir annoncé son départ de l'Union Saint-Gilloise, le défenseur s'est officiellement engagé pour deux saisons avec La Gantoise. Libre de tout contrat, l'ancien capitaine unioniste apportera son expérience à la défense des Buffalos.

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Welcome, Christian!



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Six ans au club et plusieurs trophées

Devenu l'un des visages du renouveau de l'Union, il a disputé plus de 250 matchs en première division et soulevé trois trophées : les Coupes de Belgique en 2024 et 2026, puis le titre de champion de Belgique la saison dernière. Sa valeur marchande est estimée à 1,8 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Comme à l'Union Saint-Gilloise pour Burgess

Ce transfert lui permettra aussi de retrouver un ancien compagnon de route. Burgess recroisera Siebe Van der Heyden, avec qui il a formé une charnière solide à l'Union. Les deux hommes tenteront d'apporter plus de stabilité à l'arrière-garde gantoise.

Le propriétaire Sam Baro s'est réjoui de ce renfort sur le site web du club. "J'avais souhaité que nous gagnions en maturité et en leadership. L'arrivée de Christian Burgess nous a permis d'atteindre cet objectif."





"Christian était le leader de la meilleure défense de Belgique"

Même satisfaction du côté du directeur opérationnel Kjeld Fort, convaincu que l'Anglais apportera bien plus que ses qualités défensives. "Christian était le leader de la meilleure défense de Belgique la saison dernière. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir un joueur de son calibre à Gand. Il jouera un rôle important dans la formation et l'encadrement de nos jeunes joueurs".

Objectif Conférence League cet été

Les Buffalos lanceront leur saison avec le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Têtes de série, ils éviteront certains adversaires plus relevés, mais une élimination les priverait de l'Europe.