Christos Tzolis désigne le prochain grand talent du Club de Bruges : "Il a une belle carrière devant lui"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Christos Tzolis désigne le prochain grand talent du Club de Bruges : "Il a une belle carrière devant lui"
Photo: © photonews
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Christos Tzolis ne participe pas à la Coupe du monde avec la Grèce, mais il suit tout de même le tournoi de près. Le joueur qui brille au Club de Bruges désigne la France comme future championne du monde, cite l’Équateur comme outsider et voit un jeune talent percer chez les Blauw & Zwart.

Les compétitions domestiques terminées, la Coupe du monde 2026 a commencé il y a quatre jours avec, répartie dans les quarante-huit sélections qualifiées, une trentaine de joueurs de notre Jupiler Pro League. Le meilleur, par contre, regarde la compétition depuis son canapé.

Christos Tzolis n’est en effet pas parvenu à se qualifier avec la Grèce. Dans une interview accordée au média grec Hellas Football, il s’est tout de même exprimé sur le plus grand tournoi de football mondial.

Un rendez-vous qu’il ne voudra pas rater pour la deuxième fois consécutive, en 2030. La Grèce devra, pour cela, progresser dès les qualifications et le championnat d’Europe 2028. "Notre objectif, désormais, est d’être à cent pour cent au prochain Euro. Mais il faut aussi le montrer sur le terrain avec des prestations plus solides."

Et cette année, qui va remporter la Coupe du monde ? "C’est difficile à dire, mais je pense que la France va gagner", a-t-il confié. "En outsider, je pense à l’Équateur (battu cette nuit par la Côte d'Ivoire, ndlr). Et un joueur à surveiller : Antonio Nusa." L’ancien ailier du Club de Bruges dispute le Mondial avec la Norvège.

Argus Vanden Driessche reçoit les louanges de Tzolis

Christos Tzolis a également reçu une question sur le Club de Bruges en lui-même : qui voit-il percer à court terme en équipe première ? "Je crois qu’Argus Vanden Driessche a une belle carrière devant lui, avec beaucoup de potentiel", répond-il, en citant un nom plutôt surprenant. "Il s’entraîne déjà avec nous et je vois ses qualités."

Vanden Driessche est au Club de Bruges depuis 2020 et était le gardien titulaire du Club NXT cette saison, tant en Challenger Pro League qu’en Youth League, où les Blauw & Zwart avaient atteint la finale. Il était également monté au jeu à douze minutes du terme lors du tout dernier match de Jupiler Pro League cette saison, remplaçant un Simon Mignolet qui prenait alors congé de sa carrière professionnelle.

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