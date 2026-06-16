Etienne Camara va rapporter 5 millions à Charleroi

Après une saison pleine au Sporting Charleroi, Etienne Camara devrait s'envoler vers le Panathinaïkos, qui l'avait déjà courtisé en janvier. Les clubs seraient tombés d'accord sur le montant du transfert.

Le mercato a officiellement ouvert ses portes hier. Et le Panathinaïkos n’a pas perdu de temps, lui qui reste sur une décevante quatrième place en championnat grec avec seulement une qualification pour la Conference League à la clé. Et pour renforcer leur milieu de terrain, les Athéniens ont jeté leur dévolu sur un joueur qu'il courtisait déjà l'hiver dernier : Etienne Camara.

Le club de ce dernier, le Sporting Charleroi et le Panathinaïkos se sont mis d'accord pour une somme de transfert de cinq millions d'euros. Etienne Camara devrait parapher un contrat de quatre ans avec le club 20 fois champion de Grèce. Des informations confirmées par Sudinfo.

Le "Pana" avait déjà approché Camara en janvier

La semaine dernière, nous vous évoquions l'offre de quatre millions d'euros soumise par le club athénien pour le milieu de terrain français. Les dirigeants carolos seraient donc parvenus à obtenir un million de plus au cours des derniers jours de négociations.

Cette approche de juin fait suite à l'intérêt porté par le Panathinaïkos l'hiver dernier. Sauf qu'à l'époque, Etienne Camara souhaitait finir sa saison dans le Hainaut, ce qui arrangeait bien Charleroi qui voulait garder cet élément clé de son entrejeu. Mais, alors qu'il va entrer dans sa dernière année de contrat, les "Zèbres" n'ont plus de raison de le retenir et ont collaboré à un transfert.

En fin de contrat en 2027

Arrivé en 2024 en provenance de l'Udinese, Etienne Camara a pris beaucoup de place dans l'effectif cette saison puisqu'il a disputé 3.500 minutes toutes compétitions confondues (pour deux buts et trois passes décisives). Il ne sera pas aisé de le remplacer, mais avec ce beau chèque signé par l'équipe grecque, les Carolos auront déjà des moyens.





Étienne Camara va quitter Charleroi pour rejoindre le Panathinaikos. Accord sur un un transfert d’environ 5 millions d’euros. Contrat de 4 ans.