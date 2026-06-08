Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après une saison plus que pleine au Sporting Charleroi, Etienne Camara se rapproche une nouvelle fois du Panathinaïkos, qui avait déjà mentionné son intérêt au mois de janvier. Le contexte est cette fois différent et l'offre du club grec se veut sérieuse.

Le Panathinaïkos a ravivé son intérêt pour Etienne Camara. Selon le média grec APE-MPE, le club, quatrième du dernier championnat et qualifié pour la Conference League, aurait transmis une offre au Sporting Charleroi avoisinant les quatre millions d’euros. Des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente feraient également partie du deal.

Ce n’est pas la première fois que les Grecs se manifestent pour le milieu de terrain français de 23 ans. Lors du mercato d’hiver, un transfert semblait déjà dans les petits papiers, mais Etienne Camara avait décidé de terminer la saison au Mambourg. Charleroi, aussi, voulait garder celui qu'il considérait comme un élément clé au milieu de terrain.

Entre-temps, la situation a évolué. Les Zèbres seraient disposés à collaborer pour un transfert, le contrat d'Etienne Camara courant jusqu'au 30 juin 2027 et allant donc entrer dans sa dernière année. Arrivé en 2024 en provenance de l'Udinese, Camara serait lui aussi disposé à l'idée de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Etienne Camara se rapproche à nouveau du Panathinaïkos

Le montant que le Panathinaïkos propose correspond pleinement à la valeur marchande estimée d'Etienne Camara, qui est de 4 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt. Elle est cependant légèrement plus basse que lors du mercato hivernal.


Pour Charleroi, une vente à bon prix serait intéressante d'un point de vue financier, dans le but de renforcer l'effectif avec de nouvelles recrues. Mais remplacer un joueur qui a disputé plus de 3.500 minutes toutes compétitions confondues ne sera cependant pas chose aisée pour les Zèbres. Tout indique que le Panathinaïkos tente un coup sérieux, et que les négociations pourraient cette fois aboutir... sauf si un autre club vient déposer une offre plus intéressante dans les prochains jours.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Panathinaikos FC
Etienne Camara

Plus de news

Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Camara - Meunier - Mugabo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Camara - Meunier - Mugabo

18:00
Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

17:30
"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

16:50
C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

15:30
🎥 LIVE Coupe du monde : le meilleur arbitre africain refoulé aux USA !

🎥 LIVE Coupe du monde : le meilleur arbitre africain refoulé aux USA !

16:10
L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

15:00
1
Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

14:40
La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

14:20
Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

13:50
Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

13:21
Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

12:30
9
Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

12:00
Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

11:00
OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

11:23
1
Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

10:30
Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

09:30
"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

09:00
Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

08:30
"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

08:00
2
Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

07:30
"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

07:00
De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

23:01
"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

22:30
L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

22:00
Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

21:30
Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

21:13
6
Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

20:30
Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

20:00
Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

19:30
Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

19:00
Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

07/06
"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

07/06
"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

07/06
4
Débat animé autour des quotas U23 : "Est-on vraiment encore en train de former des jeunes ?"

Débat animé autour des quotas U23 : "Est-on vraiment encore en train de former des jeunes ?"

07/06
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

07/06

Plus de news

Les plus populaires

Super League

 Play-offs
Kifisia FC Kifisia FC - Panserraikos FC Panserraikos FC
Asteras Tripolis Asteras Tripolis - AEL Larisa AEL Larisa
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio - Atromitos Atromitos
AEL Larisa AEL Larisa - Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio
Panserraikos FC Panserraikos FC - Asteras Tripolis Asteras Tripolis
Atromitos Atromitos - Kifisia FC Kifisia FC
Kifisia FC Kifisia FC - Asteras Tripolis Asteras Tripolis
Atromitos Atromitos - AEL Larisa AEL Larisa
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio - Panserraikos FC Panserraikos FC
Panserraikos FC Panserraikos FC - Atromitos Atromitos
AEL Larisa AEL Larisa - Kifisia FC Kifisia FC
Asteras Tripolis Asteras Tripolis - Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio
Kifisia FC Kifisia FC - Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio
Atromitos Atromitos - Asteras Tripolis Asteras Tripolis
AEL Larisa AEL Larisa - Panserraikos FC Panserraikos FC
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio - Kifisia FC Kifisia FC
Panserraikos FC Panserraikos FC - AEL Larisa AEL Larisa
Asteras Tripolis Asteras Tripolis - Atromitos Atromitos
Panserraikos FC Panserraikos FC - Kifisia FC Kifisia FC
AEL Larisa AEL Larisa - Asteras Tripolis Asteras Tripolis
Atromitos Atromitos - Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio - AEL Larisa AEL Larisa
Kifisia FC Kifisia FC - Atromitos Atromitos
Asteras Tripolis Asteras Tripolis - Panserraikos FC Panserraikos FC
Asteras Tripolis Asteras Tripolis - Kifisia FC Kifisia FC
Panserraikos FC Panserraikos FC - Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio
AEL Larisa AEL Larisa - Atromitos Atromitos
Kifisia FC Kifisia FC - AEL Larisa AEL Larisa
Atromitos Atromitos - Panserraikos FC Panserraikos FC
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio - Asteras Tripolis Asteras Tripolis
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved