Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

Après une saison plus que pleine au Sporting Charleroi, Etienne Camara se rapproche une nouvelle fois du Panathinaïkos, qui avait déjà mentionné son intérêt au mois de janvier. Le contexte est cette fois différent et l'offre du club grec se veut sérieuse.

Le Panathinaïkos a ravivé son intérêt pour Etienne Camara. Selon le média grec APE-MPE, le club, quatrième du dernier championnat et qualifié pour la Conference League, aurait transmis une offre au Sporting Charleroi avoisinant les quatre millions d’euros. Des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente feraient également partie du deal.

Ce n’est pas la première fois que les Grecs se manifestent pour le milieu de terrain français de 23 ans. Lors du mercato d’hiver, un transfert semblait déjà dans les petits papiers, mais Etienne Camara avait décidé de terminer la saison au Mambourg. Charleroi, aussi, voulait garder celui qu'il considérait comme un élément clé au milieu de terrain.

Entre-temps, la situation a évolué. Les Zèbres seraient disposés à collaborer pour un transfert, le contrat d'Etienne Camara courant jusqu'au 30 juin 2027 et allant donc entrer dans sa dernière année. Arrivé en 2024 en provenance de l'Udinese, Camara serait lui aussi disposé à l'idée de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Etienne Camara se rapproche à nouveau du Panathinaïkos

Le montant que le Panathinaïkos propose correspond pleinement à la valeur marchande estimée d'Etienne Camara, qui est de 4 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt. Elle est cependant légèrement plus basse que lors du mercato hivernal.



Pour Charleroi, une vente à bon prix serait intéressante d'un point de vue financier, dans le but de renforcer l'effectif avec de nouvelles recrues. Mais remplacer un joueur qui a disputé plus de 3.500 minutes toutes compétitions confondues ne sera cependant pas chose aisée pour les Zèbres. Tout indique que le Panathinaïkos tente un coup sérieux, et que les négociations pourraient cette fois aboutir... sauf si un autre club vient déposer une offre plus intéressante dans les prochains jours.