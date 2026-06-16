Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

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Décision radicale prise dans le camp tunisien après la lourde défaite encaissée cette nuit face à la Suède (5-1). Sabri Lamouchi n'est plus à la tête des Aigles de Carthage et son successeur se tiendrait déjà prêt.