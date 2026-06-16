Un joueur à 12 millions d'euros : "Le Club de Bruges à la lutte avec Porto, Leipzig et Beşiktaş"

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Un joueur à 12 millions d'euros : "Le Club de Bruges à la lutte avec Porto, Leipzig et Beşiktaş"
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Les prochaines semaines pourraient s’annoncer particulièrement animées pour les clubs belges, tant sur le plan des départs que des arrivées. Le Club Bruges s’intéresserait notamment à Mert Kömür. Mais le joueur d’Augsbourg est également convoité par le FC Porto et Beşiktaş.

Né à Dachau, Mert Kömür est un joueur de 20 ans qui reste sur une belle saison sous les couleurs d'Augsbourg. Toutes compétitions confondues, il a disputé pas moins de 30 rencontres, inscrivant deux buts et délivrant quatre passes décisives.

Des statistiques plus qu’honorables pour ce jeune meneur de jeu qui est devenu un élément important de l’équipe allemande au cours du dernier exercice. Autant dire qu’Augsbourg n’a aucune envie de s’en séparer, sauf si une offre mirobolante devait être faite .

Le Club Bruges veut s’attacher les services de Mert Kömür

Formé au TSV Dachau 1865  jusqu’en 2016 puis au TSV Munich 1860  entre 2016 et 2019, Kömür a ensuite rejoint Augsbourg. Depuis 2023, il fait régulièrement partie du noyau professionnel et son importance n’a cessé de croître au sein du club allemand.

Déjà suivi par l’Eintracht Francfort, le jeune talent attire désormais l’attention de plusieurs clubs étrangers. Selon Sky Sports Germany, le Club de Bruges figure notamment parmi les prétendants.

Une concurrence importante pour Mert Kömür

Les "Blauw en Zwart" veulent encore étoffer leur effectif et considèrent Mert Kömür comme une piste intéressante. International allemand chez les jeunes, il a gravi tous les échelons des sélections nationales et évolue aujourd’hui avec les espoirs allemands (U21).

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 12 millions d'euros par Transfermarkt. Le Club de Bruges n'est évidemment pas le seul club sur le coup et les concurrents ne sont pas des moindres : le RB Leipzig, le FC Porto et Beşiktaş (qui vient d'engager Noah Saviolo) tiennent le jeune allemand à l'œil, tout comme d’autres clubs aux moyens financiers importants, mais dont on ne connait pas les noms.

Reste désormais à savoir si les Brugeois passeront à l’action au bon moment pour s’attacher les services du joueur, lié à Augsbourg jusqu’en juin 2029. Le club allemand conserve pour l’instant toutes les cartes en main.

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