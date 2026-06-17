Arne Engels en route vers un club récemment champion d'Europe ?

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Arne Engels en route vers un club récemment champion d'Europe ?
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Déjà courtisé cet hiver, Arne Engels avait vu son club, le Celtic Glasgow, fermer la porte à un départ. Mais pour cet été, le champion d'Écosse pourrait se montrer bien plus ouvert, alors que la Premier League flirte avec le milieu de terrain.

Nicolas Baccus

Crystal Palace veut devancer Nottingham Forest pour signer Arne Engels cet été

Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, Nottingham Forest voit en Arne Engels le profil parfait pour remplacer Elliot Anderson, visiblement en route vers Manchester City. Le club avait déjà tenté de l'attirer en janvier, mais ce fut un échec.

Crystal Palace voudrait cependant véritablement convaincre le joueur belge. L'équipe récemment championne d'Europe avec la Conference League voudrait devancer les Reds dans la course à sa signature. De son côté, Arne Engels est encore sous contrat avec le Celtic jusqu'au 30 juin 2028, mais un transfert cet été semble fort probable

Déjà courtisé cet hiver, Arne Engels avait vu son club, le Celtic Glasgow, fermer la porte à un départ. Mais pour cet été, le champion d'Écosse pourrait se montrer bien plus ouvert, alors que la Premier League flirte avec le milieu de terrain.

Alors qu'il plaisait beaucoup à Domenico Tedesco, Arne Engels n'a jamais bénéficié des faveurs de Rudi Garcia. Un joueur de Glasgow en remplaçant un autre diront certains puisque Nicolas Raskin, qui évolue chez le rival du club d'Engels, les Rangers, a depuis lors fait son trou dans le milieu de terrain diabolique et sera de la partie aux États-Unis.

Arne Engels, lui, restera à la maison, mais n'a pas besoin de l'exposition d'un Mondial pour attirer les regards. Le milieu de terrain a contribué à la remontée qui a permis au Celtic de rafler les lauriers de champion d'Écosse au détriment de Hearts of Midlothian lors de la dernière journée. Le Belge a d'ailleurs marqué lors de ce duel décisif, tout comme ce fut le cas lors de la finale victorieuse en Coupe d'Écosse.

La saison écoulée fut d'ailleurs bien meilleure, tant dans le jeu qu'en termes de chiffres (10 buts, dont 8 sur pénaltys, et 13 assists) que sa première à Glasgow (7 buts et 8 assists).

Successeur d'Elliot Anderson à Forest?

Ces faits d'arme pourraient donc lui ouvrir les portes de la Premier League puisque, selon Sky Sports, trois clubs lui font aujourd'hui les yeux doux : Nottingham Forest, Fulham et Sunderland.

Le premier cité, où évolue le gardien belge Matz Sels, serait le plus intéressé alors que son international anglais Elliot Anderson filera plus que probablement vers l'un des cadors de la Premier League au cœur de l'été. Son prix de vente espéré est de plus de 100 millions de livres, de quoi pouvoir acquérir un remplaçant de qualité. L'hiver dernier les "Garibaldis" avaient déjà proposé 25 millions de livres (soit 29 M€) pour s'attacher les services de l'international belge.

La deuxième formation intéressée, Sunderland, offrirait la possibilité à Arne Engels de disputer l'Europa League et de retrouver un Chemsdine Talbi avec lequel il a défendu les couleurs du Club NXT dans le passé. Sans oublier Noah Sadiki, autre connaissance de notre Pro League.

Enfin, Fulham envisage un grand renouvellement de son effectif après avoir libéré 14 joueurs et enregistré le départ de son entraîneur Marco Silva. Arne Engels pourrait ainsi incarner le nouveau cycle que tentera de mettre en place le club londonien.

Milan le tiendrait aussi à l'œil 

Il n'y a pas qu'au sud de l'Écosse qu'Arne Engels suscite les convoitises. Il y a quelques jours, Sacha Tavolieri annonçait sur son compte X que plusieurs clubs de Serie A suivaient aussi sa situation. Et parmi les cercles italiens, il y avait le Milan AC. 

Formé au Club de Bruges, Arne Engels n'a jamais porté les couleurs de l'équipe première. En effet, Ausbourg, pensionnaire de Bundesliga, avait été séduit par ses performances avec le Club NXT, en Challenger Pro League, et l'avait engagé dès janvier 2023. En Allemagne, le milieu de terrain n'a pas besoin de beaucoup de temps pour digérer la différence de niveau puisqu'il délivrait une passe décisive dès son premier match contre le Borussia Dortmund.

Il y a deux ans, les Allemands le cédaient au Celtic pour 13 millions d'euros. Avec deux titres de champions et une Coupe d' Écosse en poche, Arne Engels est prêt pour un nouveau défi. Et nul doute qu'une offre supérieure à 25 millions contribuerait déjà au bonheur du Celtic qui ferait une jolie plus-value sur le joueur.

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