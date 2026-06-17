Arne Engels en route vers un club récemment champion d'Europe ?

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Déjà courtisé cet hiver, Arne Engels avait vu son club, le Celtic Glasgow, fermer la porte à un départ. Mais pour cet été, le champion d'Écosse pourrait se montrer bien plus ouvert, alors que la Premier League flirte avec le milieu de terrain.