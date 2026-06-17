En réponse aux récents incidents : un changement important dans le conseil d’administration de l’Antwerp

Suite aux récents incidents, Steve Van den Kerkhof a décidé de quitter le conseil d’administration de l’Antwerp. L’ancien CEO de Plopsaland s’impliquera cependant encore à distance sur certaines opérations déjà entamées.

Membre du conseil d'administration de l'Antwerp et ancien CEO de Plopsaland, Steve Van den Kerkhof a été la cible d'attaques de supporters de l'Antwerp ces dernières semaines après la très mauvaise saison du club et la chute constante depuis la saison du doublé.

Dans une réaction officielle ce mardi, le Great Old FC indique clairement que ces événements ont eu un impact sur le fonctionnement du club. "Le RAFC déplore les attaques personnelles et irrespectueuses de ces dernières semaines, principalement dirigées à l’égard d’une seule personne", fait savoir le club dans un communiqué.

Le focus doit rester sur le club

Selon l'Antwerp, ces actions émanent d’un groupe limité de personnes et ne contribuent pas au bon développement du Matricule 1. Le club anversois souligne que ce type d’attaques détourne l’attention de l’essentiel et ne fait qu’alimenter les divisions au sein du club. ""Elles mettent l’accent sur des personnes afin de semer la discorde au sein du club."

Dans le même temps, le RAFC précise qu’un travail de fond est mené depuis un certain temps en coulisses autour d’une vision à plus long terme. "Depuis un certain temps, et de manière discrète, un travail est réalisé en vue d’une politique structurelle et durable pour ramener le club au sommet."

Steve Van den Kerkhof fait un pas de côté

Afin d’éviter de nouvelles tensions, Steve Van den Kerkhof a décidé de renoncer à son mandat. Selon le communiqué, il a pris cette décision de lui-même, en pensant à l’intérêt du club. "Afin de préserver le calme et de placer l’intérêt du club au premier plan, Steve Van den Kerkhof a informé le conseil d’administration qu’il déposait son mandat." Le conseil d’administration regrette son départ, mais respecte sa décision.





Si Steve Van den Kerkhof se met en retrait, il ne disparaîtra pas totalement du paysage. L'Antwerp précise qu’il aidera encore, à distance, à finaliser certains dossiers en cours. Le club entend ainsi garantir la continuité du fonctionnement quotidien et veiller à ce que des projets importants ne soient pas mis à l’arrêt.