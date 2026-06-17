"La MLS s'est rapprochée de l'Europe" : Laurent Ciman constate une évolution du championnat nord-américain

La MLS est souvent perçue comme un championnat bien plus faible que de nombreux championnats européens. L'ancien Diable Rouge Laurent Ciman, qui y a évolué plusieurs années en tant que joueur, mais aussi en tant que coach adjoint, s'est exprimé sur cette compétition.

En janvier 2015, Laurent Ciman rejoignait le CF Montréal en MLS. Il se lançait alors dans sa première aventure en dehors de la Belgique après avoir évolué à Charleroi, au Club de Bruges, à Courtrai et au Standard de Liège. Ensuite, il a également évolué en MLS sous les couleurs du Los Angeles FC (2018) et sous celles de Toronto (2019-2020).

Celui qui vit désormais au Canada a également été adjoint du CF Montréal entre 2021 et 2024. La MLS est donc désormais un championnat qu'il connaît très bien.

Il avait été frappé par un match perdu à ses débuts en MLS : "Il y a une chose qui m’a particulièrement frappé quand je suis arrivé en MLS. Mon attitude est totalement différente si on perd ou si on gagne. Au bout du match, soit t’es content, soit t’es fâché. Et je me souviens d’un match sur le terrain des New York Red Bulls, on avait perdu mais je ne me rappelle plus du score. À la fin, dans la douche, il y avait des joueurs d’Amérique du Nord qui rigolaient. Je leur ai demandé comment ils pouvaient rigoler alors qu’on avait perdu. Ils m’ont dit que le match était fini et que, à partir de là, ils passaient à autre chose."

La MLS a évolué selon Laurent Ciman

"Mais, ça, c’était avant. Aujourd’hui, la MLS a bien grandi. Peut-être pas complètement, mais elle s’est assez bien rapprochée de ce qu’on voit en Europe", a-t-il poursuivi au micro de Sudinfo.



Laurent Ciman voit une évolution réelle du championnat nord-américain ces dernières années : "Quand je regarde aujourd’hui le football belge ou français et puis la MLS, je me dis qu’il y a un retard qui a été compensé assez vite. On voit que les mentalités ont vraiment changé. Les joueurs tiennent compte du score et ils sont beaucoup plus focus sur les matchs, ainsi que sur les entraînements."