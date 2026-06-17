Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

La Ligue 1 pleure le décès d'Eric Roy. L'entraîneur français a été emporté par un cancer du pancréas à l'âge de 58 ans.

Il y a de ces articles qu'on ne voudrait jamais écrire. En France, l'émoi est grand suite au décès d'Eric Roy, des suites d'un cancer du pancréas. Encore sur le banc du Stade Brestois pour le dernier match de la saison de Ligue 1 il y a tout juste un mois, le Niçois de 58 ans a été emporté par la maladie.

C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux : "Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore".

Une force de caractère transmise à son équipe. Eric Roy laisse la trace d'un entraîneur ayant abattu un fameux travail. Pour sa première saison avec Brest, en 2023-2024, il avait réalisé un authentique exploit en hissant l'équipe, plus habituée à lutter pour son maintien, à la troisième place du classement final de Ligue 1, devançant des poids lourds du football français comme Marseille, Lyon ou Lille.

Eric Roy, un grand monsieur du football français

Grâce à cela, Brest avait disputé la Ligue des Champions, croisant le fer avec des clubs du calibre de Leverkusen, du Real Madrid ou du FC Barcelone. Malgré cela, l'équipe avait atteint les barrages pour les huitièmes de finale, s'avouant finalement vaincu contre le PSG, futur vainqueur de la coupe aux grandes oreilles.

"Ce qu'il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l'homme qu'il était", poursuit sa famille.





La preuve d'un lien très fort : "Son aventure au Stade brestois a été l'un des plus beaux moments de sa vie. Elle lui a donné une énergie, une joie, une raison de continuer, y compris dans les moments les plus difficiles".