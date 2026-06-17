Les mots de Jordan Bustin aux supporters du RFC Liège

Scott Crabbé, journaliste football
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Les mots de Jordan Bustin aux supporters du RFC Liège
Photo: © photonews

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Le Beerschot a officialisé l'arrivée de Jordan Bustin en provenance du RFC Liège. Le gardien des Sang et Marine luttera pour le titre la saison prochaine.

Loïc Woos

Les mots de Jordan Bustin à son départ de Liège

"Après plus de 10 années passées au RFC Liège, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma vie. Je tiens à remercier tous les joueurs, les staffs et toutes les personnes qui ont partagé cette aventure avec moi. Merci pour les moments vécus, les souvenirs créés et les liens tissés au fil des années. Je n’oublierai jamais !", déclare Jordan Bustin sur son compte Instagram.

"Un grand merci également aux supporters pour leur soutien et leur fidélité, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Un nouveau challenge s’ouvre à moi et j’ai hâte de relever ce nouveau défi. Encore merci à tous pour ces années exceptionnelles ! Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Sang et Marine pour toujours."

Le Beerschot a officialisé l'arrivée de Jordan Bustin en provenance du RFC Liège. Le gardien des Sang et Marine luttera pour le titre la saison prochaine.

Après les montées de Beveren et de Courtrai, le Beerschot fait plus que jamais office de favori en D1B. Les Rats veulent retrouver la première division. Pour cela, il s'agit de se donner de les moyens de ses ambitions, en fournissant de la qualité à l'entraîneur, Mohamed Messoudi.

Brent Stevens, gardien espoir de Genk, est en approche depuis quelques semaines, mais la première officalisation concerne finalement un nouveau défenseur. Un nom bien connu des suiveurs de Challenger Pro League, puisque c'est Jordan Bustin qui débarque en provenance du RFC Liège. Le défenseur central de 27 ans a signé un contrat de deux ans au Kiel, avec une saison supplémentaire en option.

Pour le joueur, c'est une fameuse page qui se tourne : Bustin a tout connu au RFC Liège, dont il a intégré l'équipe première en 2019, après y avoir suivi sa formation. Il aura accompagné l'équipe pendant quatre saisons dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1 et trois saisons en D1B, disputant pas moins de 175 matchs pour les Sang et Marine.

Sept saisons pleines à Rocourt

Fidèle parmi les fidèles, le Liégeois était encore un titulaire indiscutable de Gaëtan Englebert dans l'axe central cette saison, il s'agit donc d'une lourde perte pour le groupe, tant sur le terrain qu'en dehors.

Le nouveau défenseur des Rats a hâte de découvrir le Kiel dans le camp des Rats : "Je suis fier de franchir cette étape. Le Beerschot est un club de tradition, doté de supporters exceptionnel, ce qui me plaît beaucoup. J’ai hâte de commencer, de tout donner sur le terrain, de contribuer au succès de l’équipe et de participer à la réalisation des ambitions du club".

Mais il n'en oublie pas moins ce qu'il doit au RFC Liège : "Je souhaite également leur exprimer ma gratitude. J’y ai passé sept saisons fantastiques avec l’équipe première, et c’est là que j’ai forgé ma personnalité. Les matchs contre eux la saison prochaine seront particuliers".

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