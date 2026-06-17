Analyse Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?
Photo: © photonews
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Jérémy Doku a beaucoup changé de position pour essayer de trouver la faille contre l’Égypte. Il y est parvenu dans l’axe, pendant vingt minutes, juste avant le but égalisateur. Les vingt meilleures minutes des Diables… et une nouvelle arme tactique à disposition de Rudi Garcia.

Comme nous tous, Rudi Garcia aurait certainement aimé une meilleure entame de Coupe du monde pour la Belgique. Accrochés par une Égypte plus tenace que prévu, les Diables Rouges n'ont pas rassuré, mais ont assuré l'essentiel en évitant la défaite grâce au centre de Thomas Meunier, pourtant auteur d'une prestation délicate, à la pression de Romelu Lukaku et à la touche malencontreuse de Mohamed Hany.

Un but après lequel notre équipe nationale, coupée dans son élan par la pause publicitaire d’hydratation, n'a plus su retrouver les ingrédients pour inscrire le but de la victoire, malgré notamment une reprise de la tête dangereuse de Brandon Mechele. Car les vingt meilleures minutes des Diables ont été celles du retour des vestiaires, juste avant la montée de Romelu Lukaku et le but.

Doku trouvait enfin la faille... dans l'axe

Une montée au jeu qui a renvoyé Jérémy Doku, un facteur X bien pris en tenaille par la défense égyptienne, sur son côté gauche. Renvoyé, car si le joueur de Manchester City y a bien commencé, il a ensuite échangé de poste avec Leandro Trossard sur la droite, avant de se positionner dans l'axe, presque dans un rôle de numéro 10, au retour des vestiaires, pour essayer d'enfin trouver de l'espace dans la défense des Pharaons.

Un positionnement central permis aussi par le profil de Charles De Ketelaere, qui dézone beaucoup pour jouer un rôle de pivot dans les duels et les combinaisons, et de Leandro Trossard, qui n'est pas un ailier virevoltant comme Doku, Moreira voire Lukebakio, mais qui apporte plus d'assurance dans le repli défensif et qui sort moins de sa zone assignée.

Un système qui a donc offert de l'espace à Jérémy Doku, qui en a enfin trouvé entre les lignes et qui a notamment provoqué le coup franc botté par Kevin De Bruyne, sur le poteau (51e). Coup franc avant lequel il montre "dix" avec ses mains au banc de touche belge. Un dix qui devenait presque un faux numéro 9 sur certaines actions, et qui limitait beaucoup l'impact offensif de Charles De Ketelaere dans le jeu au sol.

Lire aussi… Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal

Une nouvelle adaptation tactique pour Rudi Garcia et les Diables

Mais avec le profil d'un Romelu Lukaku, pur attaquant plus proche de la ligne défensive et plus central, Jérémy Doku aurait perdu de l'espace, puisque Big Rom' attire constamment deux défenseurs, même lorsqu'il n'a pas le ballon. Dans une zone centrale plus chargée qu'avec De Ketelaere, Doku n'avait plus sa place et est retourné sur le côté gauche. Là, il a retrouvé Mohamed Hany, qui ne lui a rien laissé pendant tout le match et qui était déjà la cause de sa première permutation à la demi-heure. Le défenseur d'Al-Ahly a réalisé le match parfait, à une exception près.

C'est là, après ce changement, le but (où Jérémy Doku est déjà de retour à gauche) et la pause fraîcheur que la Belgique a perdu les ingrédients, et ne s'est quasiment plus rien créé. L'entrée de Big Rom', aussi salvatrice soit-elle sur le but égalisateur, a donc en quelque sorte freiné la dynamique positive qui aurait pu laisser croire que les Diables allaient finalement l'emporter 2-1, comme face à l'Algérie en 2014.

Il n'en fut rien, mais Rudi Garcia a trouvé une arme tactique supplémentaire et inédite lors de cette rencontre inaugurale, ce qui n'est jamais une mauvaise chose dans ce type de compétition. Lukaku n'étant pas encore prêt à être titulaire contre l'Iran, voir Jérémy Doku se retrouver assez souvent dans une position de numéro 10 avant son entrée au jeu serait donc loin d'être surprenant.

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