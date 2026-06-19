Un retour aux sources pour Mats Rits ?

En fin de contrat avec Anderlecht, Mats Rits pourrait cependant troquer un maillot mauve pour un autre puisqu'il est question d'un retour au Beerschot, son club formateur.

Libre comme l'air depuis la fin de son contrat à Anderlecht, Mats Rits n'attire pas vraiment les foules malgré ce statut. Il faut dire qu'il n'a pas joué la dernière saison après avoir perdu progressivement son statut lors de la précédente. Et ce ne sont pas forcément les cercles de Pro League qui vont se ruer sur son profil.

Du coup, le joueur de 32 ans pourrait troquer un maillot mauve pour un autre et boucler la boucle là où tout a commencé : au Beerschot. Même, s'il a touché ses premiers ballons au Lierse, c'est principalement au Kiel qu'il a été formé et a effectué ses débuts professionnels, disputant 25 rencontres.

Après cela, il a profité des liens entre le Beerschot et l'Ajax pour filer vers la capitale néerlandaise, mais ne s'y imposera jamais. Il reviendra au pays, au FC Malines où ses prestations lui permettront de s'offrir un joli transfert au Club de Bruges.

D'abord valeur sûre, il perdra sa place à cause de blessures et d'une concurrence de plus en plus féroce au Jan Breydel stadion. En août 2023, Jesper Fredberg en fait son premier "gros" transfert à Anderlecht où il débarque avec un joli contrat de 3 ans à la clé. Après un premier exercice correct, il perd petit à petit sa place jusqu'à être totalement déclassé cette année.

Le Beerschot cherche un successeur à Sanusi

Après avoir raté la montée cette saison, le Beerschot veut se renforcer pour ne pas à nouveau manquer son objectif en 2027. L'arrivée d'un milieu de terrain expérimenté est l'une des priorités, surtout depuis le départ de Ryan Sanusi, le capitaine âgé de 34 ans.





Mats Rits serait motivé par la perspective de revenir au bercail et attend désormais une proposition concrète des dirigeants anversois. Mais ceux-ci n'ont pas que l'ancien anderlechtois dans le viseur et travaillent activement sur plusieurs autres dossiers.