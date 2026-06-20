De retour à Anderlecht, mais pas pour longtemps ? Discussions en cours concernant Moussa N’Diaye

Prêté par le Sporting d’Anderlecht, Moussa N’Diaye a retrouvé un rôle de titulaire à Schalke 04… qui ne compte toutefois pas lever l’option d’achat. Le club de la Ruhr aimerait un nouveau prêt du défenseur latéral sénégalais, ce qui n’arrange pas vraiment le RSCA.

Arrivé au Sporting d'Anderlecht à l'été 2022 en provenance de l'équipe réserve du FC Barcelone, Moussa N'Diaye a rapidement joué un rôle important au sein du club bruxellois, pour lequel il compte 102 apparitions en match officiel (deux buts, six passes décisives).

En léger manque de temps de jeu en début de saison, lui qui avait disputé 47 % des minutes possibles entre août 2025 et janvier 2026, le défenseur latéral gauche sénégalais de 24 ans avait été prêté du côté de Schalke 04 pour la fin de saison.

En Allemagne, Moussa N'Diaye a disputé chaque rencontre de championnat entre début février et mi-mai. Quatorze apparitions, dont treize dans la peau d'un titulaire : le natif de Dakar avait retrouvé un environnement dans lequel il se sentait important.

Schalke 04 veut toujours Moussa N'Diaye, mais sous la forme d'un nouveau prêt

Prêté jusqu'au 30 juin 2026 seulement, Moussa N'Diaye est donc supposé rentrer au Sporting d'Anderlecht, mais ne semble pas entrer dans les plans du nouveau directeur sportif, Antoine Sibierski, qui aurait aimé que Schalke 04 lève l'option d'achat.

Ce ne sera pas le cas, selon les informations de la Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), les finances du club de la Ruhr ne le permettant pas. Schalke 04, qui compte encore sur le joueur, aimerait donc enregistrer un nouveau prêt de Moussa N'Diaye avec, cette fois, une option d'achat obligatoire. Un scénario qui n'arrange pas trop Anderlecht, qui aurait préféré une vente définitive dès cet été.





Malgré ce désaccord, les discussions se poursuivent. Le RSCA n'est pas convaincu par la formule, mais est conscient d'avoir sous la main un club qui veut d'un joueur qui ne rentre plus dans ses plans. Une solution pourrait donc, malgré tout, être trouvée... sauf si un autre club vient proposer un achat définitif au RSCA.