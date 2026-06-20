Le Beerschot s'offre un offensif du RFC Liège

En fin de contrat au RFC Liège, Abian Arslan a trouvé un nouvel employeur pour les deux prochaines saisons. Le milieu de terrain offensif prend la direction du Beerschot

Le Beerschot ne veut pas à nouveau passer à côté de la montée la saison prochaine et met tout en œuvre pour renforcer son effectif. Hier, nous vous expliquions que les "Rats" souhaitaient trouver un successeur à leur capitaine Ryan Sanusi, qui vient de quitter le Kiel, et que l'une des pistes suivies pourraient mener à Mats Rits, libre de tout contrat après son passage à Anderlecht et qui a été formé au Beerschot. Ce matin, nous évoquions aussi l'arrivée de Sem Audoor du Club Nxt du côté du Kiel.

Pour l'heure, rien n'a encore été officialisé dans ces deux dossiers contrairement à l'arrivée ce samedi d'un éléments connaissant bien la Challenger Pro League. Arrivé au terme de son contrat avec le RFC Liège, Abian Arslan a pris la direction d'Anvers. Le milieu offensif s'est engagé pour 2 ans.

Peu utilisé la saison dernière

Le Beerschot aura à cœur de relancer ce pur produit des "Sang et Marine" qui avait livré un exerice 202-25 prometteur avec 26 rencontres disputées pour 2 buts et 3 assists. Cette saison, Gaëtan Englebert a été moins convaincu de ses qualités puisqu'il l'a beaucoup moins employé.

Avec seulement 15% des minutes possibles jouées lors de la phase classique (et un seul but marqué), Abian Arslan aura cependant droit à une titularisation lors des Play-offs pour la montée et la double confrontation contre le futur promu Lommel.





Au Kiel, le joueur de 21 ans aura le changement d'environnement qu'il lui fallait peut-être après autant d'années à Liège.