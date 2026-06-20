Après 16 ans, Sem Audoor quitte Bruges pour un autre club belge… où son père a évolué

Ayant alterné entre titularisations et absences cette saison en Challenger Pro League, Sem Audoor va quitter le Club de Bruges après seize ans. Le latéral gauche est attendu du côté du Beerschot, qui ne voudra cette fois pas louper la montée dans l’élite.

Au Club de Bruges, certains bons joueurs de l’équipe réserve, en Challenger Pro League, espèrent passer un cap dans leur carrière mais n’ont pas encore le niveau d’une formation de D1A qui se battra pour le titre et qui disputera la Ligue des Champions.

Quelques départs surviennent donc, à commencer par celui du capitaine du Club NXT Laurens Goemaere, qui s’est engagé du côté du Standard. Le médian défensif était arrivé dans le club de la Venise du Nord dès le plus jeune âge… au même titre que Sem Audoor.

Jeune talent du Club de Bruges depuis toujours, le latéral gauche de 22 ans a parcouru toutes les catégories d’âge jusqu’à l’équipe U23, dans laquelle il évolue depuis la saison 2022-2023 et où il a disputé près de septante rencontres officielles, et donc professionnelles.

Sem Audoor quitte le Club de Bruges pour le Beerschot

Auteur de dix-neuf apparitions cette saison (trois buts, deux passes décisives), le frère jumeau de Lynnt Audoor, qui a lui disputé une dizaine de matchs avec l’équipe première, arrive en fin de contrat au Jan Breydelstadion et ne sera pas prolongé.

Selon nos informations, confirmées par nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Sem Audoor va prendre la route du Beerschot, qui voudra cette fois ne pas louper la montée dans l’élite. Le club anversois voulait déjà le recruter au mois de janvier, mais Bruges ne voulait pas s’en séparer avant la fin de son contrat.





À noter qu’Yves Audoor, le père de Sem et Lynnt, fut un joueur du Beerschot entre 1990 et 1995. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour officialiser l’arrivée de son fils au Kiel.