Le Soulier d'or et meilleur joueur de D1 FFA n'accompagnera pas Virton en Challenger Pro League

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Le Soulier d'or et meilleur joueur de D1 FFA n'accompagnera pas Virton en Challenger Pro League
Photo: © photonews
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Surprise à Virton : Mayron De Almeida va quitter Virton et n'accompagnera pas le champion de D1 FFAen Challenger Pro League. Son futur club n'a pas encore été annoncé officiellement, même si une destination en particulier est plus évoquée.

Encore enivrés par les réjouissances du titre et de leur retour en Challenger Pro League, les supporters virtonais ont eu la gueule de bois ce vendredi après-midi en apprenant que l'un des héros de la saison écoulée ne poursuivrait pas l'aventure en Gaume.

En effet, Mayron De Almeida a annoncé son départ sur les réseaux sociaux, alors que son contrat allait expirer ce 30 juin. Pourtant, tout le monde imaginait l'attaquant poursuivre la route avec les "Vert et Blanc" en Challenger Pro League, lui qui avait annoncé que c'était son objectif lors de son retour il y a trois ans.

Un salaire 30% inférieur ?

Selon nos confrères de l'Avenir, Mayron De Almeida aurait reçu une offre de contrat dont le salaire était 30% inférieur à celui de cette saison. L'attaquant n'ayant pas pu trouver de terrain d'entente avec la direction de l'Excelsior, il a donc décidé de s'engager avec un autre club dont il n'a pas encore annoncé le nom. 

Direction Rochefort ?

Mais les rumeurs annoncent que l'heureux élu devrait être l'Union Rochefort. Le club de Nicolas Lhoist, qui a engagé récemment Olivier Simons comme CEO, a déjà effectué à mercato très ambitieux. Il a commencé en annonçant l'arrivée entre les perches de Guillaume Hubert, en provenance du RWDM, et dont le passé en Pro League est connu. Par la suite, il a aussi attiré Thomas Van Hecke de Mons et Luca Ferrera de Knokke. Mais c'est surtout du côté de Tubize-Braine que les emplettes ont été les plus nombreuses avec les venues d'Axel Lauwrensens, Luka Hoedaert et Serhat Tepe. Sans oublier, Karim Essikal de Saintes, mais lui aussi passé par le stade Leburton.

Un enfant du cru

Formé à Virton, Mayron De Almeida avait quitté l'Excelsior une première fois pour le FC Tours, en France, en juillet 2016. Il avait ensuite aussi porté les couleurs du Red Star, toujours dans l'Hexagone, ainsi que celles du Progrès Niederkorn, club de l'élite luxembourgeoise. Il y a trois ans, il revenait dans son club formateur.

Lire aussi… Le Soulier d'or et meilleur joueur de D1 FFA n'accompagnera pas Virton en Challenger Pro League

Un retour fracassant puisqu'il plantait 14 roses en 30 apparitions lors de sa première saison. La suivante, phase classique et playoffs compris, De Almeida ne secouait les filets adverses qu'à 5 reprises en 24 sorties. L'illusion était-elle trop belle ?

Lors de cet exercice, celui qui est devenu trentenaire en novembre, est devenu l'atout majeur du secteur offensif : 31 matchs, 20 buts en championnat. Il a été le grand artisan du titre de l'Excelsior, marquant à cinq reprises lors des cinq dernières journées.

C'est en tout cas un élément important sur lequel Drazen Brncic, le nouvel entraîneur, ne pourra pas s'appuyer pour tenter de maintenir l'Excelsior Virton en Challenger Pro League la saison prochaine.

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