Le Mondial est-il déjà terminée pour un ancien du FC Bruges ? "Il a perdu sa place"

Le Brésil s’est imposé sans difficulté face à Haïti cette nuit (3-0). Les "Auriverde", qui comptent désormais quatre points sur six, semblent bien partis pour décrocher la première place de leur groupe. Mais cette victoire a fait un déçu : l'ancien Brugeois Igor Thiago.

On n'aurait pas spécialement parié dessus à l'époque de son transfert du Club de Bruges à Brighton, mais Igor Thiago a réussi une excellente saison en Premier League. Le Brésilien y a empilé les buts, 22 en 38 sorties, ajoutant une passe décisive. Lors des coupes nationales, FA Cup et EFL Cup, l'ancien de Ludogorets a aussi secoué les filets adverses à 3 reprises.

Pas convaincant contre le Maroc

La progression fulgurante d'Igor Thiago n'a pas manqué de froncer le sourcil de Carlo Ancelotti. Le sélectionneur italien du Brésil a intégré Thiago dans le groupe et lui a offert sa première sélection il n’y a pas si longtemps. Entre-temps, il en est à 2 buts en 5 sélections, mais lors de la Coupe du monde, il n’a pas convaincu.

Igor Thiago avait été titularisé lors du match d’ouverture des Brésiliens, contre le Maroc, mais il avait été invisible, pénalisé par le manque de ballons exploitables qu'il avait reçus. "Carletto" lui a donc prié de s'asseoir sur le banc à l'occasion du deuxième match des Canaris jaunes contre Haïti.

Matheus Cunha parti pour rester titulaire ?

L'attaquant de Manchester United Matheus Cunha a remplacé Igor Thiago et a bien surfé sur la vague en signant un doublé lors de la victoire "auriverde" sur le score de 3-0. Selon le commentateur de Sporza Bert Sterckx, il a tellement convaincu qu'il pense que l'ancien attaquant du Club de Bruges ne sera plus titulaire au cours de cette Coupe du monde.

⭐️🇧🇷 Matheus Cunha scores his first World Cup goal ever. 🏄🏾‍♂️ pic.twitter.com/Mt0WeNrkQs



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

"Cunha a marqué deux fois, donc Ancelotti ne changera pas son attaquant pour le troisième match de groupe. Il était partout, il redescendait bien, participait pleinement aux duels…", a analysé Bert Sterckx dans Sporza Daily.

Brésil ou Maroc leader du groupe ?

Même si ce n’est absolument pas le Brésil le plus fort de l’histoire, la concurrence au sein de la "Seleção" reste toujours féroce. Igor Thiago en fait désormais les frais et, contre l’Écosse, il devrait très probablement rester sur le banc.

En cas de victoire contre les Écossais, le Brésil espère terminer en tête du groupe C. Mais le Maroc a aussi cet objectif, et dispose d’un match plus facile sur le papier contre Haïti.