Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne

Après avoir fait venir Ardon Jashari de Lucerne en 2024, avec le succès et la rentabilité qu'on connaît, le Club de Bruges sonde à nouveau le noyau du club suisse où un jeune attaquant lui plaît beaucoup.

Le Club de Bruges se montre actif sur le marché des transferts. S'il veut absolument garder Nicolò Tresoldi dans son effectif la saison prochaine, le champion de Belgique reste à l'affût d'un potentiel successeur au cas où. Et comme Gustaf Nilsson pourrait filer en Bundesliga 2, il ne faudrait pas que le secteur offensif soit trop déforcé.

Et, selon Sky Sports Suisse, les dirigeants "Blauw en Zwart" seraient séduits par le profil d'Andrej Vasovic, attaquant suisse d'origine serbe d'1m87 et qui évolue à Lucerne. Il est considéré comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération. A seulement 18 ans, il a disputé 22 duels de championnat cette saison et a fait trembler les filets à six reprises. Il est encore sous contrat avec son club jusqu'en 2030 et sa valeur marchande n'est estimée qu'à 1,5 million, selon Transfermarkt.

Son nom se trouve dans une liste interne du Club

Le nom de Vasovic figurerait dans une liste interne établie par la cellule de recrutement du Club, même si pour l'heure aucune offre n'a été transmise au FC Lucerne.

Attaquant de grande taille, mobile, efficace et avec un beau potentiel, le profil d'Andrej Vasovic s'inscrit clairement dans la lignée des joueurs ciblés par le Club de Bruges ces dernières années.

Ardon Jashari, l'autre bonne pioche venue de Lucerne

Et surtout, les "Blauw en Zwart" ont déjà réalisé une affaire en or du côté de Lucerne. C'est en effet l'équipe où évoluait Ardon Jashari avant son arrivée dans la Venise du Nord pour 6 millions d'euros. Il y deviendra Soulier d'or et sera vendu au Milan AC pour 36 millions d'euros.





De là à dire qu'Andrej Vasovic suivrait la même trajectoire en cas de venue, il y a un pas qu'on ne franchira pas nécessairement.