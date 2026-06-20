Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne

F Chl, journaliste football
| Commentaire
Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après avoir fait venir Ardon Jashari de Lucerne en 2024, avec le succès et la rentabilité qu'on connaît, le Club de Bruges sonde à nouveau le noyau du club suisse où un jeune attaquant lui plaît beaucoup.

Le Club de Bruges se montre actif sur le marché des transferts. S'il veut absolument garder Nicolò Tresoldi dans son effectif la saison prochaine, le champion de Belgique reste à l'affût d'un potentiel successeur au cas où. Et comme Gustaf Nilsson pourrait filer en Bundesliga 2, il ne faudrait pas que le secteur offensif soit trop déforcé.

Et, selon Sky Sports Suisse, les dirigeants "Blauw en Zwart" seraient séduits par le profil d'Andrej Vasovic, attaquant suisse d'origine serbe d'1m87 et qui évolue à Lucerne. Il est considéré comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération. A seulement 18 ans, il a disputé 22 duels de championnat cette saison et a fait trembler les filets à six reprises. Il est encore sous contrat avec son club jusqu'en 2030 et sa valeur marchande n'est estimée qu'à 1,5 million, selon Transfermarkt.

Son nom se trouve dans une liste interne du Club

Le nom de Vasovic figurerait dans une liste interne établie par la cellule de recrutement du Club, même si pour l'heure aucune offre n'a été transmise au FC Lucerne.

Attaquant de grande taille, mobile, efficace et avec un beau potentiel, le profil d'Andrej Vasovic s'inscrit clairement dans la lignée des joueurs ciblés par le Club de Bruges ces dernières années.

Ardon Jashari, l'autre bonne pioche venue de Lucerne

Et surtout, les "Blauw en Zwart" ont déjà réalisé une affaire en or du côté de Lucerne. C'est en effet l'équipe où évoluait Ardon Jashari avant son arrivée dans la Venise du Nord pour 6 millions d'euros. Il y deviendra Soulier d'or et sera vendu au Milan AC pour 36 millions d'euros.

De là à dire qu'Andrej Vasovic suivrait la même trajectoire en cas de venue, il y a un pas qu'on ne franchira pas nécessairement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Luzern
Andrej Vasovic

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Thoelen - Nozawa - Biancone

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Thoelen - Nozawa - Biancone

09:00
Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

09:00
Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

08:40
"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

08:23
À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions

À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions

08:00
🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

07:15
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06: Verschaeren - Rits - Mazzu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06: Verschaeren - Rits - Mazzu

23:59
Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

23:59
Un deuxième pays organisateur qualifié : les États-Unis battent facilement l'Australie (2-0)

Un deuxième pays organisateur qualifié : les États-Unis battent facilement l'Australie (2-0)

23:15
Un retour aux sources pour Mats Rits ?

Un retour aux sources pour Mats Rits ?

22:50
Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

22:15
Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

21:50
Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

21:20
Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

20:40
OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

19:50
Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

20:10
"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

19:30
Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

19:00
Peur, loyauté ou conflit d’intérêts ? Roberto Martínez reproduit les mêmes erreurs au Portugal qu’en Belgique Analyse

Peur, loyauté ou conflit d’intérêts ? Roberto Martínez reproduit les mêmes erreurs au Portugal qu’en Belgique

18:40
Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

18:20
Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

18:00
1
Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

17:00
Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

16:45
LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran

LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran

17:30
Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

16:20
Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

15:35
Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

16:00
Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

14:40
1
Parti libre, ce cadre et international de Westerlo connaît son nouveau club

Parti libre, ce cadre et international de Westerlo connaît son nouveau club

15:08
Officiel : Charles Vanhoutte a son nouveau club et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Charles Vanhoutte a son nouveau club et va découvrir la Ligue des Champions

15:00
C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été

C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été

13:34
3
Une offre de 200 millions d’euros pour un cadre de Vincent Kompany au Bayern Munich ?

Une offre de 200 millions d’euros pour un cadre de Vincent Kompany au Bayern Munich ?

14:20
OFFICIEL : fraîchement promu en Pro League, le SK Beveren tient son nouvel entraîneur principal

OFFICIEL : fraîchement promu en Pro League, le SK Beveren tient son nouvel entraîneur principal

12:40
C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL

C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL

13:03
"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial

"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial

12:10
La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA

La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved