C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

Logan Ndenbe est de retour sur le vieux continent. Laissé libre après son aventure de quatre ans à Kansas City, il se relance en Ligue 2.

C'est à Ostende que Logan Ndenbe avait fait son trou en Belgique. Transféré de Mouscron, où il avait terminé sa formation, le latéral gauche avait accumulé de plus en plus de temps de jeu à la côte, au milieu de joueurs comme William Dutoit, Wout Faes, Laurens De Boeck, Nicolas Lombaerts, Fernando Canesin ou encore Joseph Akpala.

Ndenbe (en photo au duel face à Nicolas Gavory à l'occasion d'un match face au Standard) avait disputé 15 matchs pour le KVO, le temps que Guingamp ne mette le grappin. Le Louviérois avait disputé deux saisons en Ligue 2, jouant également à sept reprises avec les U21 belges.

En janvier 2022, il avait opéré un virage à 180 degrés en quittant Guingamp pour la MLS, sous la forme d'un transfert à Kansas City. Il s'est imposé comme un titulaire sur le sol américain, malgré de longs mois passés à l'infirmerie lors de sa deuxième saison à cause d'une déchirure du ligament croisé occasionnée en plein match.

Logan Ndenbe signe à Nancy

Entièrement remis de sa déchirure, Logan Ndenbe a disputé une dernière saison pleine, avant l'arrêt de la MLS pour laisser place à la Coupe du Monde. Mais il ne poursuivra pas l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique. Notre compatriote revient en effet en Europe : il vient de signer un contrat de quatre ans du côté de l'AS Nancy.







Il y relaiera un certain Faitout Maouassa, autrefois payé quatre millions d'euros par le Club de Bruges et resté dans les mémoires comme une grosse déception (il était d'ailleurs arrivé à Nancy après pas loin d'un an sans club à la fin de son contrat en Venise du Nord). Promu en Ligue 2 il y a un an, l'AS Nancy a fini douzième du classement il y a quelques semaines.