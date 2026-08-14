Rik De Mil confirme le départ de Kanga : un remplaçant en approche?

La Gantoise s'est qualifiée pour les barrages de Conference League ce jeudi soir, sans briller. Dans le même temps, on apprenait le départ de Wilfried Kanga pour l'Arabie Saoudite, que Rik De Mil a confirmé. L'Ivoirien devra être remplacé.

La Gantoise a décroché sa qualification pour les play-offs de la Conference League. Elle n’est donc plus qu’à 180 (voire 210) minutes de la League Phase de cette Conference League. Cela peut faire une grande différence dans la profondeur de l’effectif.

Wilfried Kanga est en effet parti cette semaine pour Al Fateh, en Arabie Saoudite. Une opération dont les Buffalos sortent gagnants, au vu des (presque) cinq millions qu’ils touchent dans l'affaire, mais entre-temps, Max Dean est également cité sur le départ et le noyau manque déjà d'attaquants.

Wilfried Kanga a quitté La Gantoise

"Kanga ? Il franchit une très belle étape pour lui à son âge. Après avoir vécu une histoire compliquée l’an dernier, nous avons tout de même pu écrire une très belle fin. Toutes les parties peuvent finalement être satisfaites de l’issue du transfert", a déclaré Rik De Mil à propos du départ de Kanga.

Et si Hyllarion Goore devait à son tour être un moment sur la touche en raison d’une blessure musculaire ? Alors, les options devant deviendraient assez limitées. D’autant que La Gantoise n’a inscrit que quatre buts en 480 minutes cette saison.

Il devra donc probablement se passer quelque chose dans les prochaines semaines à La Gantoise - surtout si la League Phase de la Conference League est bel et bien atteinte et que six matches viendraient s’ajouter au calendrier.



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"Avons-nous besoin d’un attaquant supplémentaire ? Peut-être pas le même profil que Wilfried Kanga, car nous avons Cissé et Vergara, mais nous devons regarder ce que nous pouvons encore faire, surtout si nous devons jouer beaucoup de matches. C’est quelque chose dont nous devons discuter dans les semaines à venir et nous allons le faire", confirmait De Mil à ce sujet.