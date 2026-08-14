Giulian Biancone n'ira pas en vacances avec Mr Sozza : "Il avait une dent contre moi dès le début du match"

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Giulian Biancone n'ira pas en vacances avec Mr Sozza : "Il avait une dent contre moi dès le début du match"
Photo: © photonews
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La fin de match entre le RSC Anderlecht et le PAOK a été marquée par quelques échauffourées difficilement compréhensibles. Giulian Biancone, l'un des principaux protagonistes de la phase confuse suivant le penalty grec, nous a expliqué ce qui s'est passé, sans langue de bois.

C'est toujours un plaisir, en début de saison, de faire connaissance avec un joueur dont on comprend directement qu'il sera un très bon client à l'interview. Et Giulian Biancone, sans l'ombre d'un doute, fera partie de ceux qu'on sera toujours ravi d'accueillir devant les micros. 

Après la qualification du RSC Anderlecht contre le PAOK, le Français a donné une longue interview éloquente et intéressante à la presse, et en guise de conclusion, il a évoqué... l'arbitre de Simone Sozza. Nous lui avons ainsi demandé ce qui s'est passé après le penalty, une sorte de mêlée ayant éclaté dans les buts de Colin Coosemans.

Giulian Biancone remonté contre Mr Sozza 

"Je vais être très clair. Il y a des règles dans le football, pour lesquelles nous avons des réunions durant l'été avec l'UEFA, et nous sommes dirigés par des arbitres UEFA. L'une de ces règles très simples, c'est qu'après un but, le ballon appartient à l'équipe qui vient de concéder le but", commence un Giulian Biancone visiblement remonté.

"J'ai donc pris le ballon après le but, car il était à moi, c'était mon ballon. Ils se sont excités, sont tous venus nous pousser... et l'arbitre, derrière, vient me mettre un carton jaune à moi alors que je ne faisais que respecter la règle", s'insurge le défenseur anderlechtois, qui ne partira pas en vacances avec Mr Sozza.

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"De toute façon, je crois qu'il avait une dent contre moi au vu de ce qui s'est passé depuis le début du match, et une dent contre nous vu sa performance aujourd'hui", ajoute-t-il. "Je n'en dirai pas plus mais j'ai eu des dialogues avec lui qui étaient vraiment incompréhensibles et très limite. Je n'ai pas du tout apprécié passer 90 minutes avec lui au sifflet", conclut Giulian Biancone. Voilà qui est dit. 

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