Un ket de Neerpede vers sa première avec la RAAL : "C'est l'un des principaux candidats"

Edward Still vivra dimanche son premier match à l'Easi Arena. Le nouveau T1 des Loups se veut optimiste après la prestation des siens à Anderlecht. C'est un nouveau gros moreceau qui les attend avec la réception de La Gantoise.

Pour la première fois depuis huit ans, ce n'est pas Frédéric Taquin qui saluera les supporters de la RAAL en allant s'asseoir sur son banc pour le premier match officiel à domicile de la saison. Place désormais à Edward Still, qui prend désormais à son tour ses petites habitudes dans la Région du Centre.

Pour sa première, il était en terrain connu avec ce déplacement à Anderlecht, où il oeuvrait encore dans le staff en première partie de saison dernière, avant son départ à Watford. Malgré la défaite encaissée dans le temps additionnel sur ce but d'Adriano Bertaccini, le coach louviérois qualifie la prestation de son équipe d'encourageante.

La Louvière se reconstruit

"Ce qu’on a montré à onze contre onze était vraiment positif. Dans les minutes avant la deuxième jaune de Joël Ito, on sentait qu’Anderlecht commençait à se frustrer un petit peu, il y avait de plus en plus de pertes de balle de leur côté et ils n’avaient presque pas eu d’occasions en début de deuxième mi-temps", explique-t-il à SudInfo.

Au Lotto Park, l'exclusion de Joël Ito avait pesé lourd. Elle aura encore des conséquence ce week-end, puisque le maître à jouer des Loups sera suspendu contre Gand. Still peut toutefois compter sur le retour d'une force vive : privé de retrouvailles avec Anderlecht (qui le loue aux Louviérois), Anas Tajaouart pourrait être l'heureux élu pour le suppléer.

Anas Tajaouart ou Bryan Soumaré en meneur de jeu ?

"Il y a beaucoup d’options possibles", tempère Still. "Anas est un des principaux candidats, oui. Il y a aussi Bryan (Soumaré), que je n’ai pas pu faire monter à Anderlecht au vu des circonstances mais qui a montré par moments ses qualités en fin de saison dernière et avec qui un vrai travail physique a été effectué en préparation et est encore en cours"





"Ce sont deux joueurs phares dans l’animation offensive. Le choix sera opéré en fonction du profil souhaité en milieu de terrain mais aussi de l’état de forme des joueurs", explique le Brabançon.

Déjà beaucoup de mouvement dans le noyau...et ce n'est pas fini

Lors de ce match à Anderlecht, La Louvière avait débuté avec pas moins de six nouveaux joueurs. Une demi-équipe. Et déjà plusieurs satisfactions soulevées par Still. Patrick (Nkoa) a montré toute sa force et sa puissance et beaucoup de sérénité défensive. Ismaila (Coulibaly) a réalisé un vrai travail de l’ombre pendant tout le match. Elias (Filet) a été très bon et a mis en difficulté Biancone et Pétrot".

Depuis, l'arrivée de Leandro Rousseau a encore été officialisée. Et ce n'est sans doute pas encore fini : "Avec sept défenseurs centraux et cinq pistons, vous vous doutez que c’est surtout l’entrejeu et le secteur offensifs qui vont encore être renforcés".