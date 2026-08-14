Un ket de Neerpede vers sa première avec la RAAL : "C'est l'un des principaux candidats"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un ket de Neerpede vers sa première avec la RAAL : "C'est l'un des principaux candidats"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Edward Still vivra dimanche son premier match à l'Easi Arena. Le nouveau T1 des Loups se veut optimiste après la prestation des siens à Anderlecht. C'est un nouveau gros moreceau qui les attend avec la réception de La Gantoise.

Pour la première fois depuis huit ans, ce n'est pas Frédéric Taquin qui saluera les supporters de la RAAL en allant s'asseoir sur son banc pour le premier match officiel à domicile de la saison. Place désormais à Edward Still, qui prend désormais à son tour ses petites habitudes dans la Région du Centre.

Pour sa première, il était en terrain connu avec ce déplacement à Anderlecht, où il oeuvrait encore dans le staff en première partie de saison dernière, avant son départ à Watford. Malgré la défaite encaissée dans le temps additionnel sur ce but d'Adriano Bertaccini, le coach louviérois qualifie la prestation de son équipe d'encourageante.

La Louvière se reconstruit

"Ce qu’on a montré à onze contre onze était vraiment positif. Dans les minutes avant la deuxième jaune de Joël Ito, on sentait qu’Anderlecht commençait à se frustrer un petit peu, il y avait de plus en plus de pertes de balle de leur côté et ils n’avaient presque pas eu d’occasions en début de deuxième mi-temps", explique-t-il à SudInfo.

Au Lotto Park, l'exclusion de Joël Ito avait pesé lourd. Elle aura encore des conséquence ce week-end, puisque le maître à jouer des Loups sera suspendu contre Gand. Still peut toutefois compter sur le retour d'une force vive : privé de retrouvailles avec Anderlecht (qui le loue aux Louviérois), Anas Tajaouart pourrait être l'heureux élu pour le suppléer.

Anas Tajaouart ou Bryan Soumaré en meneur de jeu ?

"Il y a beaucoup d’options possibles", tempère Still. "Anas est un des principaux candidats, oui. Il y a aussi Bryan (Soumaré), que je n’ai pas pu faire monter à Anderlecht au vu des circonstances mais qui a montré par moments ses qualités en fin de saison dernière et avec qui un vrai travail physique a été effectué en préparation et est encore en cours"

"Ce sont deux joueurs phares dans l’animation offensive. Le choix sera opéré en fonction du profil souhaité en milieu de terrain mais aussi de l’état de forme des joueurs", explique le Brabançon.

Déjà beaucoup de mouvement dans le noyau...et ce n'est pas fini

Lors de ce match à Anderlecht, La Louvière avait débuté avec pas moins de six nouveaux joueurs. Une demi-équipe. Et déjà plusieurs satisfactions soulevées par Still. Patrick (Nkoa) a montré toute sa force et sa puissance et beaucoup de sérénité défensive. Ismaila (Coulibaly) a réalisé un vrai travail de l’ombre pendant tout le match. Elias (Filet) a été très bon et a mis en difficulté Biancone et Pétrot".

Depuis, l'arrivée de Leandro Rousseau a encore été officialisée. Et ce n'est sans doute pas encore fini : "Avec sept défenseurs centraux et cinq pistons, vous vous doutez que c’est surtout l’entrejeu et le secteur offensifs qui vont encore être renforcés".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière

Plus de news

La RAAL s'offre un international en guise de 15e recrue estivale !

La RAAL s'offre un international en guise de 15e recrue estivale !

10:30
"J'ai l'ADN d'Anderlecht ? Content de l'apprendre" : le Lotto Park a un nouveau chouchou

"J'ai l'ADN d'Anderlecht ? Content de l'apprendre" : le Lotto Park a un nouveau chouchou

09:03
Fabrizio Romano le confirme aussi : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise

Fabrizio Romano le confirme aussi : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise

10:00
Les larmes d'Adriano Bertaccini, un signe clair ? Vitor Bruno s'exprime

Les larmes d'Adriano Bertaccini, un signe clair ? Vitor Bruno s'exprime

08:00
1
Après avoir éliminé l'Union en Champions League, il pourrait débarquer... en Jupiler Pro League

Après avoir éliminé l'Union en Champions League, il pourrait débarquer... en Jupiler Pro League

09:30
Un départ se rapproche : Diego Moreira aurait trouvé un accord avec un club

Un départ se rapproche : Diego Moreira aurait trouvé un accord avec un club

08:40
Giulian Biancone n'ira pas en vacances avec Mr Sozza : "Il avait une dent contre moi dès le début du match"

Giulian Biancone n'ira pas en vacances avec Mr Sozza : "Il avait une dent contre moi dès le début du match"

06:00
1
Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK

Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK

23:54
1
Un adversaire des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 retire son soutien à Gianni Infantino

Un adversaire des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 retire son soutien à Gianni Infantino

08:20
LIVE : le PAOK fait 3-2 mais est à 10 contre 11, Taravel aussi exclu sur le banc Live

LIVE : le PAOK fait 3-2 mais est à 10 contre 11, Taravel aussi exclu sur le banc

22:21
Rik De Mil confirme le départ de Kanga : un remplaçant en approche?

Rik De Mil confirme le départ de Kanga : un remplaçant en approche?

07:30
La révélation contre le Standard : "À l’heure actuelle, il est tout simplement meilleur"

La révélation contre le Standard : "À l’heure actuelle, il est tout simplement meilleur"

06:30
Officiel : la RAAL recrute l'un des meilleurs buteurs belges de ces deux dernières années

Officiel : la RAAL recrute l'un des meilleurs buteurs belges de ces deux dernières années

20:14
Un très bel Anderlecht domine le PAOK et s'assure une saison en Europe

Un très bel Anderlecht domine le PAOK et s'assure une saison en Europe

22:26
Officiel : Dries Mertens investit dans un club professionnel belge en pleine progression !

Officiel : Dries Mertens investit dans un club professionnel belge en pleine progression !

23:05
C'est signé : un transfert à quatre millions pour Wilfried Kanga, qui quitte Gand

C'est signé : un transfert à quatre millions pour Wilfried Kanga, qui quitte Gand

22:48
La Gantoise a tremblé jusqu'au bout mais assure les barrages : son adversaire est connu

La Gantoise a tremblé jusqu'au bout mais assure les barrages : son adversaire est connu

22:35
Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

21:30
Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku

Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku

20:00
Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

22:00
Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

21:00
Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

19:40
1
C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

20:30
Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

19:21
Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

18:30
Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

17:00
Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

18:30
1
Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

18:00
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

16:00
Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

16:30
Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

17:06
Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

13:20
🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

15:30
Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège Interview

Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège

14:50
Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

14:00
"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 15/08 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 15/08 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables Union 60 Union 60 a propos de Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants Pogi Pogi a propos de OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti ! Eric Stevens Eric Stevens a propos de Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi Union 60 Union 60 a propos de Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe Union 60 Union 60 a propos de L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe Pogi Pogi a propos de Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical JoBg JoBg a propos de "Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ? Pogi Pogi a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved