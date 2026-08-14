La révélation contre le Standard : "À l’heure actuelle, il est tout simplement meilleur"

Scott Crabbé, journaliste football
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La révélation contre le Standard : "À l’heure actuelle, il est tout simplement meilleur"
Photo: © photonews
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Viggo Martens a effectué ses débuts professionnels en débutant le match du week-end dernier contre le Standard. Une belle récompense pour le jeune milieu offensif, qui pourrait ne pas s'arrêter là.

Titulaire avec les U23 en D1 Amateurs la saison dernière, Viggo Martens a convaincu durant la préparation et a été jeté dans le bain à la Cité ardente. L’entraîneur du Cercle, Lars Friis, n’a pas hésité à le préférer à d’autres pions plus expérimentés.

"Viggo est à l’heure actuelle tout simplement meilleur", a déclaré Friis, cité par Het Nieuwsblad. "Un concentré de puissance et d’énergie, même s’il doit encore gagner en masse musculaire et qu’il n’est certainement pas le plus grand. Mais son apport physique est phénoménal. Et dans les duels, il met tout dans la bataille".

L'une des bonnes surprises de la saison ?

Martens a lui-même été surpris de débuter, malgré sa bonne préparation. Après un peu plus d’une heure, son match était terminé. "Viggo l’a compris", dit Friis. "Il m’a remercié pour l’opportunité que je lui ai offerte, mais j’ai immédiatement précisé qu’il l’avait entièrement méritée tout seul".

C’est tout à l’honneur de Martens, qui travaille d’arrache-pied pour gagner sa place, tout en gardant les pieds bien sur terre. L’ancien produit de la formation de La Gantoise a d'ailleurs remercié Céderique Tulleners, le nouvel adjoint de Wouter Vrancken en Ecosse. C'est désormais la D1A qui devrait apprendre à le connaître.


 

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