Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

Le sélectionneur belgo-marocain Mohamed Ouahbi a pris la parole en conférence de presse avant le match entre la France et le Maroc, qui aura lieu ce jeudi soir à 22h00. Il a annoncé le forfait de son attaquant Ismael Saibari.

"Tout le monde est disponible, sauf Ismael Saibari. Ce match arrive un peu trop tôt pour lui. Mais il ne sera pas forfait pour la suite de la compétition, je l'espère," a-t-il déclaré. Victime d'un problème musculaire à un ischio, le nouveau joueur du Bayern avait été contraint de céder sa place à Soufiane Rahimi lors du match entre le Canada et le Maroc (0-3) en quarts de finale. C'est le joueur d'Al-Ain qui devrait le remplacer en prenant place dans le onze de base. Face au Canada, il a d'ailleurs planté le dernier but marocain à la 90+8e minute de jeu.

Déjà une Coupe du monde réussie pour le Maroc ?

Mohamed Ouahbi ne veut pas encore parler de Mondial réussi. Il a seulement en tête ce match contre la France avec pour mission de s'imposer : "Quand vous dites qu’on a réussi notre compétition, je n’aime pas, les bilans se font à la fin. On fait tout pour gagner, on ne va pas écouter ceux qui disent c’est déjà bien ce que vous avez fait, la France est favorite."

"On ne tombera pas dans ça. Demain on va jouer pour aller en demi, comme si on était dos au mur. Il n’y a pas de bonus, le seul bonus c’est de gagner la Coupe," a-t-il ajouté.

La progression du Maroc

Il a également évoqué la progression du Maroc : "Nos atouts, c’est ce qui nous a ramenés ici par rapport à il y a quatre ans. On évolue et la France aussi. On est meilleurs qu’en 2022, les deux fédérations travaillent bien. En 2022, j’avais des regrets en tant que supporter. On va devoir jouer ce match, ne pas avoir de regrets, faire mieux et jouer à 2000 % sans se dire que ce qu’on a fait jusqu’ici c’est pas mal. Avoir le couteau entre les dents."