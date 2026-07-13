"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi
Photo: Royal Charleroi Sporting Club
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Arthur Cremer a officiellement été annoncé comme nouveau gardien du Sporting de Charleroi dimanche. Le portier, qui arrive en provenance de Virton, a livré ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs lors d’une interview accordée à son nouveau club.

Tout d'abord, place à la présentation pour le nouveau Zèbre : "Arthur Cremer, 25 ans, gardien de but. Je viens de l'Excelsior Virton. On a été tout récemment champions. Très heureux d'être ici. Avec mes amis, c'est 'Big Crems', par rapport à mon nom de famille."

"Mes atouts sont le jeu aérien, le jeu au pied, le face-à-face et mon leadership. Je suis quelqu'un de très souriant, sociable, qui aime beaucoup rigoler avec les potes", a-t-il poursuivi.

Pourquoi a-t-il décidé de rejoindre le Sporting de Charleroi ? "C'est un club historique de D1A qui a de grandes ambitions, de très bonnes infrastructures et qui permet à ses joueurs de beaucoup progresser. C'est une structure qui est parfaite pour moi, me permettant d'encore passer un palier et peut-être, un jour, jouer des minutes en D1A."

Le Sporting de Charleroi n'est pas inconnu à Arthur Cremer

Arthur Cremer connaissait déjà bien le Sporting de Charleroi avant d'y signer. Il a confié avoir déjà regardé de nombreux matchs : "J'ai évidemment vu plein de matchs de Charleroi, avec la ferveur des supporters. J'ai vu qu'ils étaient présents à tout type de match et qu'ils mettaient beaucoup d'ambiance. Donc je pense que ça pousse toujours les joueurs à se donner encore plus. J'ai hâte de découvrir ça et de le vivre. Hâte de vous découvrir ! Hâte que vous me découvriez aussi. À bientôt sur le terrain."

Le Sporting de Charleroi démarrera sa saison de Pro League le 8 août prochain. Les Zèbres recevront OHL lors de la première journée de championnat. Durant le courant du mois d'août, le club affrontera également Lommel le 16, Malines le 22 et Courtrai le 29. Un début de calendrier qui devrait permettre à Charleroi de prendre des points.

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