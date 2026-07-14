Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

Simple rumeur ou futur transfert cet été ? Un club anglais s'intéresserait de très près à Joaquin Seys. Le jeune latéral gauche de Bruges plaît beaucoup de l'autre côté de la Manche.

Déjà intéressé il y a quelques mois, Aston Villa n'aurait pas abandonné la piste Joaquin Seys. Le club anglais, qui devrait perdre Lucas Digne pour le Paris Saint-Germain, suivrait le latéral gauche du Club de Bruges. À 21 ans, le défenseur sort d'une très grosse saison, couronnée par un titre de champion de Belgique et des belles statistiques, 5 buts et 8 passes décisives en 55 matchs.

Une grosse entrée face à l'Espagne de Lamine Yamal

Le jeune Belge a un argument de poids qui pourrait plaire en Angleterre : il a réussi à stopper deux fois un véritable crack. En quart de finale de la Coupe du monde 2026, il est monté au jeu face à l'Espagne et a bloqué Lamine Yamal. Il avait déjà réussi cet "exploit" un peu plus tôt dans la saison en Ligue des champions, lors du match nul 3-3 contre le FC Barcelone.

Ces prestations face au prodige espagnol expliquent pourquoi sa valeur marchande atteint les 20 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Pour Aston Villa, qui s'apprête à empocher l'argent du transfert de Digne au PSG, cette somme est largement dans ses cordes. Le club de Birmingham cherche activement un nouveau titulaire pour son couloir gauche et Seys est le candidat idéal, en tout cas sur le papier.

Lié au club jusqu'en juin 2029

Mais le Club de Bruges n'est pas pressé de vendre et peut se montrer gourmand. Le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2029, donc le Club a toutes les cartes en main pour décider.

Pas encore d'offre de la part d'Aston Villa



Il faudra une proposition financière particulièrement convaincante de la part des dirigeants anglais pour débloquer la situation. Mais pour le moment, on n'est qu'au stade des rumeurs.