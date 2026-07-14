C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League
Photo: © photonews
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Frederic De Boever repart à l’étranger. Selon Het Laatste Nieuws, l’entraîneur des gardiens de 45 ans va rejoindre Bournemouth, où un nouveau défi l’attend en Premier League.

Pour De Boever, c’est une nouvelle belle étape dans une carrière devenue nettement plus internationale ces dernières années. Il était jusqu’à la fin de la saison dernière entraîneur des gardiens à l’AS Monaco, où il travaillait depuis janvier 2022. Il y a collaboré avec Philippe Clement, qui avait alors quitté le Club de Bruges pour s'installer sur le Rocher.

La collaboration entre Clement et De Boever avait débuté à l’été 2019, au Club de Bruges. De Boever y a encore renforcé sa réputation d’entraîneur des gardiens, avant de suivre ensuite Clement en Principauté.

Également chez les Diables Rouges

Fait marquant : De Boever a également été ajouté au staff technique des Diables Rouges pour cette Coupe du Monde. Il est venu épauler Guy Martens comme deuxième entraîneur des gardiens. Il a ainsi vécu de l'intérieur l’aventure de la Belgique au Mondial.

Le voilà donc à Bournemouth. Pour De Boever, c’est une nouvelle étape au plus haut niveau, cette fois en Premier League, un autre univers, y compris pour les différents membres d'un staff. De quoi exporter encore un peu plus le savoir-faire belge en matière de gardiens.

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