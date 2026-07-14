"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal
Photo: © photonews
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Didier Deschamps s'est exprimé en conférence de presse avant la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne, qui se tiendra ce mardi à 21h00. Le sélectionneur français ne veut pas mettre la pression sur son équipe et estime que son adversaire est favori de la rencontre.

La France et l'Espagne jouent gros ce soir, très gros. Une place en finale de la Coupe du monde est ni plus ni moins à aller chercher pour les deux nations. Un duel serré est attendu, même si beaucoup voient la France comme favorite.

Didier Deschamps, lui, pense l'inverse : "L'Espagne est favorite, ce n'est pas pour mettre la pression sur Luis de la Fuente et son équipe. Les gens attendent beaucoup de l'Espagne : elle sait attaquer, bien défendre, ne prend pas de but... Cela peut être un match spectaculaire entre deux équipes qui ont des qualités offensives."

"Nous sommes aussi une équipe capable de créer des problèmes à l'adversaire. Ce sera un rapport de force. Il n'y a pas de revanche. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui m'intéresse, c'est demain", a-t-il ajouté.

Didier Deschamps veut "limiter l'influence" de Lamine Yamal

S'il y a bien un joueur qui est attendu côté espagnol, c'est Lamine Yamal. Interrogé au sujet du crack espagnol, Didier Deschamps a admis qu'il fallait s'en méfier : "L'objectif est de limiter son influence. En un contre un, c'est difficile, mais faire des un contre un contre certains de mes joueurs ne sera pas non plus une partie de plaisir. Ce sera des situations à savoir bien gérer."


Face à la Belgique, Lamine Yamal avait montré un visage un peu meilleur, mais est encore loin de ce qu'il peut apporter. Côté espagnol, il est donc beaucoup attendu dans cette demi-finale de Coupe du monde. Une chose est en tout cas certaine : l'attaquant espagnol dispose des qualités nécessaires pour mettre à mal cette équipe de France. Reste à voir s'il y parviendra ou s'il restera muet.

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