"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois
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Thibaut Courtois veut faire une pause d'un an avec les Diables Rouges. Une demande qui divise plusieurs anciennes figures de la sélection belge.

L'élimination des Diables Rouges en quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne 2-1 n'a pas marqué la fin de l'aventure internationale de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid a surpris tout le monde en expliquant qu'il souhaitait prendre une année complète de repos avec la sélection. Courtois veut faire l'impasse sur les prochains rassemblements, revenir uniquement pour les qualifications de l'Euro 2028 et, si cette demande est refusée, mettre un terme à sa carrière internationale.

Quelques jours après cette déclaration, plusieurs anciens Diables Rouges ont donné leur avis dans les colonnes du Het Laatste Nieuws. Le premier à réagir est Marc Degryse. L'ancien international comprend la fatigue du portier belge, mais estime que la décision ne peut pas appartenir qu'au joueur. "Je comprends sa demande, mais ça ne veut pas dire que la Fédération doit automatiquement l'accepter", explique-t-il.

"Ca va un peu trop loin"

"À mes yeux, ça va un peu trop loin si les joueurs décident eux-mêmes quand ils viennent en sélection et quand ils ne viennent pas. Avec une bonne concertation entre le staff médical des Diables Rouges et celui du Real Madrid, il est tout à fait possible d'évaluer la situation à chaque période internationale. Et si, à un moment donné, il y a un risque de surcharge, je comprends parfaitement que Courtois fasse l'impasse sur un long déplacement au Kazakhstan."

Une situation qui pourrait créer un malaise dans le groupe

Degryse poursuit en expliquant qu'il ne partage pas l'idée de programmer dès maintenant son absence. "Mais décider aujourd'hui que tu ne joueras pas la Ligue des nations, tout en étant présent pour l'Euro... Là, j'ai plus de mal. Pendant des années, on s'est plaint que les Diables Rouges affrontaient trop peu de grandes nations avant les grands tournois. Aujourd'hui, nous allons jouer contre la France, l'Italie et la Turquie en Ligue des nations. Ce sont des adversaires parfaits pour évaluer le niveau de l'équipe. Face à ces sélections, tu veux aligner ta meilleure équipe, donc avec Courtois. Et on peut imaginer que des joueurs comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku pourraient eux aussi demander un traitement similaire s'ils poursuivent leur carrière internationale. On ne va quand même pas envoyer une équipe B contre la France."

Le moment de lancer Lammens et Penders ?

Son ancien coéquipier Toby Alderweireld a partagé une réflexion nuancée. "Pour être honnête, ma première réaction a été de me dire que l'on joue pour l'équipe nationale ou que l'on n'y joue pas. Des joueurs comme Jan Vertonghen, Axel Witsel et moi avons toujours répondu présents. Il ne faut pas commencer à trop jongler avec ce genre de choix. Mais je ne pense pas une seule seconde que Thibaut ait de mauvaises intentions. Il ne dit pas : "Je veux bien jouer les grosses affiches contre la France et l'Italie en Ligue des nations, mais je passe mon tour pour les déplacements au Kazakhstan ou en Azerbaïdjan." On voit qu'il a bien réfléchi à sa proposition. D'ailleurs, elle présente certains avantages. Senne Lammens ou Mike Penders devront un jour prendre le relais. Ce serait peut-être le moment idéal pour leur offrir de l'expérience avec les Diables Rouges. Alors oui, pourquoi pas ?"

Lire aussi… L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

Un statut différent des autres cadres de l'équipe selon Alderweireld

L'ancien défenseur pense que la situation de Courtois est unique au sein de la sélection belge. "Comment les autres joueurs vivraient-ils une telle situation ? Je pense malgré tout qu'il existe une différence entre le cas de Courtois et celui de De Bruyne ou de Lukaku. Thibaut a été l'un des meilleurs Diables durant cette Coupe du monde. Romelu a été intelligent dans sa gestion du tournoi et a apporté beaucoup en sortant du banc. Kevin, en revanche, est resté loin de son meilleur niveau. Pour moi, leur statut au sein des Diables Rouges n'est pas le même." Le débat est lancé et l'Union belge devra bientôt trancher.

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