Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

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Sunderland a trouvé un accord avec Thomas Meunier. Le défenseur belge de 34 ans est attendu pour signer un contrat de deux saisons après sa visite médicale. Le club de Liga Valence a été doublé dans ce dossier.