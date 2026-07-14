Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie
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Sunderland a trouvé un accord avec Thomas Meunier. Le défenseur belge de 34 ans est attendu pour signer un contrat de deux saisons après sa visite médicale. Le club de Liga Valence a été doublé dans ce dossier.

Nicolas Baccus

Thomas Meunier a réussi sa visite médicale

Thomas Meunier a réussi sa visite médicale et s’apprête alors à devenir un nouveau joueur de Sunderland, rapporte l’expert mercato Fabrizio Romano. L’annonce officielle de sa signature est prévue prochainement.

Le natif de Bastogne va rejoindre le club de Premier League libre de tout contrat après la fin de son aventure à Lille, où il est resté entre l’été 2024 et l’été 2026. Désormais, il va découvrir l’Angleterre pour la première fois de sa carrière. Il avait jusqu’à présent uniquement évolué en Belgique, en France, en Allemagne et en Turquie.

Sunderland a trouvé un accord avec Thomas Meunier. Le défenseur belge de 34 ans est attendu pour signer un contrat de deux saisons après sa visite médicale. Le club de Liga Valence a été doublé dans ce dossier.

Thomas Meunier va découvrir un nouveau championnat. Selon les informations du média anglais The Athletic, le Diable Rouge est sur le point de s'engager avec Sunderland. Arrivé à Newcastle ce matin, le latéral droit de 34 ans doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat de deux saisons avec le club anglais. Une issue qui n'était pas celle annoncée il y a encore quelques jours.

Valence s'est fait doubler par un club de Premier League

Valence suivait de près la situation de l'ancien joueur du LOSC et faisait partie des destinations les plus évoquées. Finalement, le dossier a pris une tout autre direction. Sunderland a accéléré ces dernières heures et a réussi à convaincre le Diable Rouge de poursuivre sa carrière en Premier League. Un retournement de situation pour un joueur qui était libre depuis la fin de son contrat à Lille et qui pouvait choisir sa prochaine destination.

Grâce à la Coupe du monde 2026 ?

Malgré son expérience, il continue d'attirer des clubs de premier plan grâce à sa régularité et à son vécu au plus haut niveau. Son passage à Lille lui a permis de retrouver du rythme après plusieurs saisons moyennes. Son profil plaît pour sa capacité à apporter autant en défense que dans les phases offensives. Sa qualité de centre et son expérience sont des atouts.

De l'expérience un peu partout en Europe ces dernières années

Le club va s'offrir un joueur habitué aux grands rendez-vous, avec un gros bagage acquis en Belgique, en France et en Allemagne, mais aussi sous le maillot des Diables Rouges.

Sauf surprise lors de la visite médicale, l'officialisation ne devrait plus tarder. Meunier s'apprête à ouvrir un dernier chapitre de sa carrière.

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