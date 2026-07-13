Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

Les sanctions se dessinent pour Charleroi après les débordements constatés lors du match au Standard, en conclusion de la saison dernière. Les Zèbres seront fixés dans deux semaines.

Le Comité disciplinaire de l'Union Belge a eu du boulot après les graves incidents ayant émaillé la fin du dernier match de la saison entre le Standard et Charleroi. En ce qui concerne les Liégeois, le Comité a infligé une série de sanctions, telles qu'une amende de 10 000 euros ou encore une interdiction de déplacement des supporters rouches à Charleroi jusqu'au 30 juin 2028.

Le premier juillet, le Standard a annoncé dans un communiqué qu'il interjetait finalement appel de la décision disciplinaire rendue, après avoir appris que le Parquet de l'Union belge avait lui-même décidé de faire appel. Le dossier sera examiné par le Conseil Disciplinaire pour le Football Professionnel (instance d’appel) lors de l’audience du vendredi 17 juillet.

Mohamed Koné, Check Keita et Aurélien Scheidler suspendus ?

Et qu'en est-il de Charleroi ? Trois joueurs risquent gros : Mohamed Koné fait face à quatre matchs de suspension, tandis que le Parquet a demandé trois rencontres sur la touche pour Aurélien Scheidler et Check Keita, coupables à ses yeux d'avoir provoqué les supporters liégeois.

Le Sporting estime ces suspensions potentielles disproportionnées. Comme l'écrit SudInfo, le dossier carolo sera quant à lui rééxaminé le 27 juillet prochain, à une dizaine de jours de la reprise de la saison de Pro League, avec encore une opportunité de se pourvoir en appel.