L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier
Photo: © photonews

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L'AS Roma cible Diego Moreira pour renforcer son attaque. Mais Strasbourg entend faire monter les enchères.

Diego Moreira s'est complètement révélé ces derniers mois. Le produit du centre de formation du Standard a été l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Son imprévisibilité le place sur les radars de plusieurs grands clubs.

Rudi Garcia a lui aussi très vite compris que Moreira était un diamant brut. L'ailier de 21 ans a contribué à renverser le Sénégal en Coupe du monde et à éviter que les Diables Rouges ne rentrent beaucoup trop tôt à la maison.

De l'intérêt en Allemagne et en France, mais...

Le Borussia Dortmund et le Stade Rennais se sont renseignés ces dernières semaines sur la possibilité d'un transfert de Moreira. Aucun des deux clubs n'a, à ce jour, pris d'initiative concrète.

Il Messaggero affirme que l'AS Rome a eu un premier entretien avec le RC Strasbourg. Les Romains se sont renseignés sur la situation de notre compatriote et ont rapidement déchanté face à la réponse française.

Le RC Strasbourg veut le pactole pour Diego Moreira

Strasbourg réclame une indemnité de transfert de quarante millions pour Moreira. À titre de comparaison: Transfermarkt évalue la valeur marchande de l'ailier de 21 ans à 25 millions d'euros.

Strasbourg sait mieux que quiconque qu'il se trouve en position de force dans les négociations. Moreira est sous contrat avec le club. De plus, le joueur a indiqué qu'il s'y sent bien et qu'il est prêt à rester une saison supplémentaire en Alsace.

Option supplémentaire: retour à Chelsea FC

BlueCo (société d'investissement de Todd Boehly, ndlr) est propriétaire des deux clubs de football.

En 2024, Strasbourg a déboursé un peu moins de neuf millions d'euros pour faire venir Moreira de Stamford Bridge. La valeur marchande de notre compatriote n'était que de trois millions d'euros.

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