Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

À 29 ans, Youri Tielemans est sur le point de réaliser son rêve en rejoignant Manchester United, qui veut rebâtir un milieu de terrain compétitif.

Manchester United estime que son renouveau passera par un milieu de terrain plus solide. Les Red Devils veulent réduire l'écart avec Manchester City, Liverpool et Arsenal, après plusieurs saisons loin des premiers rôles. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le club peine à retrouver la stabilité.

Un des meilleurs de Premier League

La nouvelle direction sportive veut repartir sur des bases solides et cela passe par le milieu de terrain. Youri Tielemans coche de nombreuses cases. Le Diable Rouge n'a plus les jambes d'un joueur de 20 ans, mais il compense par sa lecture du jeu. Il sait quand accélérer le rythme, quand calmer le jeu et comment trouver ses partenaires entre les lignes.

À Aston Villa, le Belge est devenu l'un des hommes forts de l'équipe. La saison dernière, aucun milieu de Premier League n'a réussi autant de passes cassant les lignes adverses. Une statistique qui résume son importance. C'est souvent lui qui donne le tempo et qui met les joueurs offensifs dans les meilleures conditions.

Manchester United recherche justement ce type de profil. Ces dernières saisons, Bruno Fernandes a été obligé de décrocher pour participer à la relance. Avec Tielemans à ses côtés, le Portugais pourrait évoluer plus haut sur le terrain, là où il fait le plus de différences.

United le veut comme un Casemiro plus moderne

Sur le plan défensif, Tielemans colle au projet. Ce n'est pas un récupérateur à l'ancienne comme Casemiro à ses meilleures années, mais il lit le jeu à merveille. Il choisit bien ses moments pour presser et intercepte beaucoup grâce à son placement.



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Tielemans peut évoluer en sentinelle, mais aussi un cran plus haut, voire en milieu offensif. Avec le retour du football européen, United veut beaucoup faire tourner et, dans ce contexte, un tel profil vaut de l'or.

Bien sûr, il y a aussi des points d'attention. Les blessures l'ont régulièrement gêné la saison dernière et United devra gérer sa charge physique avec précaution. Et il devra évoluer aux côtés d'un milieu plus défensif afin d'exploiter au maximum ses qualités ballon au pied.

Tielemans connaît la Premier League sur le bout des doigts, a de l'expérience au plus haut niveau européen et n'a pas besoin de s'adapter au football anglais.

Enfin cette consécration

Pour Tielemans, ce transfert ressemble à une consécration. À Aston Villa, il jouissait d'un immense respect et était devenu une pièce maîtresse, mais Manchester United reste, malgré le recul sportif de ces dernières années, l'un des plus grands clubs du monde. Son aura, son histoire et son pouvoir d'attraction sont d'un autre niveau.

C'est peut-être aussi sa dernière occasion de franchir un pas aussi symbolique. À 29 ans, il est dans les meilleures années de sa carrière. Attendre quelques saisons aurait probablement refermé cette porte. Voilà pourquoi ce transfert semble logique pour les deux parties.