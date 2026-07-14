OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

Anderlecht a annoncé la prolongation de Joshua Nga Kana jusqu’en 2029. Le précédent contrat du Bruxellois courait jusqu’au 30 juin 2027. Le joueur formé chez les Mauves a réussi à convaincre la direction bruxelloise de lui accorder sa confiance.

Joshua Nga Kana a effectué ses grands débuts avec l’équipe première d’Anderlecht lors de la première journée des Champions’ Play-offs face au Club de Bruges. Désormais, il compte trois apparitions, après être monté au jeu en fin de partie contre Saint-Trond et l’Union Saint-Gilloise.

La saison dernière, il évoluait encore avec les RSCA Futures lors de la première partie de saison. Désormais, il évoluera avec l’équipe première, comme l’a souligné Anderlecht dans un communiqué : "À partir de cette saison, Joshua fera pleinement partie du noyau de l’équipe première. Il a effectué l’intégralité de la préparation et a participé à tous les matchs amicaux du Sporting."

© photonews

Un enfant de la maison

L’ailier droit de 17 ans est vu comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation d’Anderlecht. Depuis l’âge de sept ans, il évolue à Anderlecht. C’est un véritable enfant de la maison. Joshua Nga Kana espère cette saison parvenir à se faire une place au sein de l’équipe première. La tâche s’annonce possible, mais elle ne sera pas évidente. Sous la houlette de Vítor Bruno, il devra faire ses preuves.



