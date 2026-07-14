Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

Axl Wins (18 ans) a prolongé son contrat avec le Club NXT jusqu'en 2029. Le défenseur central avait rejoint les Blauw en Zwart en 2023 en provenance du centre de formation du KRC Genk et a poursuivi sa progression avec les Brugeois.

La saison dernière, Axl Wins a disputé dix rencontres en UEFA Youth League et a fait partie de l’équipe du Club de Bruges qui a atteint la finale à Lausanne face au Real Madrid, décrochant au passage la médaille d’argent. Le défenseur central a également effectué ses débuts dans le football professionnel avec le Club NXT.

Axl Wins a découvert la Challenger Pro League lors de la réception du SK Beveren, une rencontre durant laquelle il a directement obtenu sa première titularisation à ce niveau.

Axl Wins a aussi une belle expérience sur la scène internationale

Le jeune défenseur a déjà évolué avec les sélections belges U17, U18 et U19. Avec les U17, il faisait notamment partie du groupe qui a participé à la Coupe du monde au Qatar en novembre dernier.

Sa progression est désormais récompensée par une prolongation de contrat. Axl Wins est désormais lié au Club de Bruges jusqu’en 2029. Après avoir acquis beaucoup d’expérience ces dernières années chez les Blauw en Zwart, il va pouvoir poursuivre son développement avec, peut-être, le noyau A comme objectif ultime.



