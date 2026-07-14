Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

Anderlecht est encore loin d'avoir bouclé son mercato. Plusieurs renforts sont encore attendus, mais Antoine Sibierski a une priorité absolue : recruter un arrière droit, idéalement dès cette semaine.

Anderlecht n’a plus que neuf jours avant le début de sa campagne européenne. Cette fois, les Mauves veulent absolument éviter une élimination dès les tours préliminaires, comme la saison dernière face au BK Häcken, un véritable échec.

Un arrière droit reste la priorité

L’effectif est encore loin d’être bouclé. Anderlecht a déjà recruté les défenseurs centraux français Giulian Biancone et Léo Pétrot, tandis que le milieu tchèque Lukas Ambros suscite de grands espoirs. En revanche, le club a perdu Nathan De Cat, l’un de ses meilleurs éléments, et il serait irréaliste d’attendre d’Ambros qu’il le remplace immédiatement.

Par ailleurs, Nathan Saliba n’est pas encore revenu de vacances après sa participation à la Coupe du monde avec le Canada. Plusieurs joueurs sont également poussés vers la sortie, dont Ali Maamar, qui suscite un vif intérêt. Toutefois, le club ne souhaite probablement pas le laisser partir avant les rencontres européennes contre Hammarby.

En effet, Maamar devrait débuter au poste d’arrière droit en raison des blessures d’Ilay Camara et de Killian Sardella. Dans un scénario idéal, Anderlecht aimerait présenter un nouvel arrière droit dès cette semaine. Il s’agit actuellement de la priorité absolue sur le marché des transferts.

Un attaquant est également recherché

Avant sa blessure, Anderlecht envisageait de vendre Killian Sardella, mais son indisponibilité de plusieurs mois a totalement changé les plans du club. Ilay Camara est lui aussi absent pour une durée indéterminée.





Même si les Mauves disposent encore d’Ali Maamar et de Vroninks, tandis que Giulian Biancone peut également évoluer à ce poste, ils souhaitent malgré tout recruter un arrière droit supplémentaire, de préférence un joueur expérimenté capable de renforcer la concurrence.

Le chantier ne s’arrête pas là. Anderlecht cherche aussi des renforts offensifs, un dossier qui s’annonce plus compliqué. Un ailier est attendu avec certitude, mais un avant-centre figure également sur la liste des priorités.

Le club estime qu’il n’est pas envisageable de disputer toute la saison avec les seuls Mihajlo Cvetkovic et Danylo Sikan en pointe. En cas de blessure de l’un des deux, Adriano Bertaccini devrait à nouveau être repositionné comme avant-centre, une solution qui n’avait pas donné satisfaction la saison passée.

Une nouvelle chance pour Cedric Hatenboer ?

Il n’est pas exclu qu’Anderlecht conserve finalement Cedric Hatenboer. Rapidement écarté par Besnik Hasi, le Néerlandais bénéficierait d’un regard différent de la part du nouvel entraîneur Vítor Bruno, qui souhaiterait lui laisser une chance de faire ses preuves.

Les prochaines semaines devraient être particulièrement animées à Neerpede. Sibierski travaille sur plusieurs dossiers et dispose d’un budget conséquent, notamment grâce à la vente de Nathan De Cat. Il reste toutefois attentif aux dépenses et souhaite d’abord alléger un noyau jugé trop fourni.

Avec près de 30 joueurs dans le noyau A, Anderlecht estime que l’effectif est trop important et laisse trop peu de place aux jeunes du centre de formation. Si trois ou quatre recrues supplémentaires venaient encore s’ajouter, la situation deviendrait difficilement gérable.