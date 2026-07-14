OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

Pour remplacer Simon Mignolet, le Club de Bruges s'offre gratuitement le gardien suisse Yann Sommer. À 37 ans, l'ancien portier du Bayern Munich et de l'Inter Milan débarque en Belgique pour guider les champions en titre.

Pour pallier la retraite de Simon Mignolet, le Club de Bruges a officialisé ce mardi matin la signature de Yann Sommer. Un joli coup pour les champions de Belgique en titre, qui s'offrent gratuitement un gardien de classe mondiale. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'Inter Milan le 30 juin dernier, le portier suisse de 37 ans garde ses couleurs fétiches en revêtant la tunique des Blauw en Zwart.

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Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026

L'Union Saint-Gilloise en a fait des cauchemars en Ligue des champions

La Belgique n'a pas oublié le dernier exploit du gardien helvète face à ses clubs. L'Union Saint-Gilloise avait subi la loi de l'Inter Milan 0-4 en Ligue des champions. Un succès qui devait énormément aux parades décisives de Sommer en tout début de rencontre.

Sommer a joué dans les plus grands clubs européens

Pour sa quatrième expérience hors des frontières de sa Suisse natale, le dernier rempart brugeois a énormément d'expérience. Il a passé l'essentiel de sa carrière en Allemagne et en Italie, jouant près de 400 matchs dans ces deux grands championnats. Sommer a même gardé les buts du grand Bayern Munich et disputé une finale de Ligue des champions contre le PSG.

L'arrêt qui avait éliminé l'Équipe de France lors de l'Euro 2021

C'est Yann Sommer qui, lors de l'Euro 2021, avait repoussé le tir au but décisif de Kylian Mbappé, envoyant la Suisse en quart de finale au détriment de la France. Fort de ses 94 sélections avec la Nati, le portier helvétique débarque en Jupiler Pro League avec une aura de leader incontesté et un calme à toute épreuve.



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Les supporters attendent de voir si ce monument du football européen parviendra à faire oublier Mignolet.