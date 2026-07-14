Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Openda - Skoras - Sommer

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Openda - Skoras - Sommer

Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

Michal Skoras pourrait déjà quitter La Gantoise cet été. Le RC Lens préparerait une offre importante pour l'ailier polonais. (Lire la suite)

Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

Le RC Lens explore une piste aussi séduisante que compliquée pour renforcer son attaque. Lois Openda, l'ancien chouchou du Bollaert, pourrait revenir au club, mais un obstacle complique le dossier pour le moment. La Juventus devra faire des efforts. (Lire la suite)

OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

Pour remplacer Simon Mignolet, le Club de Bruges s'offre gratuitement le gardien suisse Yann Sommer. À 37 ans, l'ancien portier du Bayern Munich et de l'Inter Milan débarque en Belgique pour guider les champions en titre. (Lire la suite)