La consécration à 30 ans ? Le club français entré dans le giron de Thibaut Courtois veut un Liégeois de D1A

Scott Crabbé, journaliste football
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La consécration à 30 ans ? Le club français entré dans le giron de Thibaut Courtois veut un Liégeois de D1A
Photo: © photonews

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Sambu Marsoni fait partie de ces joueurs qui auront réussi à se mettre en évidence malgré la relégation de Dender. Cela pourrait lui valoir le plus beau transfert de sa carrière.

Comme plusieurs profils revenchards de Dender, Sambu Marsoni fait partie de ceux qui se sont révélés sur le tard. Le latéral droit enchaîne les va-et-vient sur son flanc avec une facilité assez déconcertante, avec des centres très dangereux distillés en bout de course.

Du haut de ses 30 ans, le Liégéois ne compte que quatre saisons en D1A derrière lui, avec la malchance d'avoir fini relégué avec Seraing, le RWDM ou Dender. L'an dernier, il a bien failli ramener le club molenbeekois en première division, se distinguant à nouveau comme l'une des principales menaces du système de Yannick Ferrera.

Malgré une carrière passée essentiellement en D1 Amateurs (avec Visé et Seraing), Marsoni est à sa place dans l'intensité proposée par la Pro League. Et pourtant, il pourrait la quitter pour un autre championnat : un intérêt venu de France pourrait lui valoir une belle opportunité.

Sambu Marsoni vers l'un des nouveaux venus en Ligue 1 ?

Selon nos informations, concordant avec celles du journal L'Equipe, Le Mans aurait jeté son dévolu sur lui. Une perspective alléchante puisque le club - dans lequel a récemment investi un certain Thibaut Courtois - a terminé deuxième de Ligue 2 et évoluera donc en Ligue 1 dans les prochains mois. Un club grec aurait également manifesté son intérêt.


Il faudra encore trouver un accord avec Dender, mais ce dernier ne serait pas contraire à faire rentrer de l'argent dans les caisses en cas de bonne offre. Avec son statut de place forte en (re)devenir du football français, cela ne devrait pas être un problème pour Le Mans. Notons que Sambu Marsoni a déjà évolué en France, mais c'était alors en troisième division, à l'occasion de sa saison à Cholet, en 2020/2021. L'ancien pensionnaire des centres de formations de Cointe, du RFC Liège, d'Eupen, Visé et Seraing pourrait revenir par la grande porte.

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