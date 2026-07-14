OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros
Photo: © photonews
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Luka Vušković quitte officiellement Tottenham et rejoint Brighton, où il a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2031, assorti d’une année supplémentaire en option. L’ancien joueur de Westerlo quitte le club londonien sans avoir disputé la moindre minute avec l’équipe première.

Luka Vušković avait rejoint les Spurs à l'été 2025 après avoir réalisé une bonne saison du côté de Westerlo en Pro League. Il était prêté chez les Campinois par le club croate de l'Hajduk Split, qui l'a ensuite vendu pour 11 millions d'euros à son retour de Belgique. La saison dernière, il a été prêté par Tottenham à Hambourg, club de Bundesliga. Le Croate a une nouvelle fois réalisé une top saison, ce qui a fait fortement grimper sa valeur marchande. Son transfert à Brighton est estimé à 54 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4,6 millions d’euros de bonus.

Brighton a désormais officialisé sa signature ce mardi. Le club anglais s'est évidemment montré ravi de l'accueillir : "Nous sommes heureux de confirmer la signature du défenseur Luka Vuskovic, en provenance de Tottenham Hotspur. L'international croate de 19 ans s'est engagé pour cinq saisons, avec une option pour une année supplémentaire."

Vuskovic Luka
Brighton & Hove Albion

L'entraîneur Fabian Hurzeler à propos de Luka Vuskovic

L'entraîneur Fabian Hurzeler a exprimé ses premiers mots à propos de son nouveau joueur : "Luka a connu un début de carrière fantastique, que nous avons suivi de très près. La saison dernière, il a démontré qu'il était capable d'évoluer à un très haut niveau et nous voulons l'aider à poursuivre sa progression dans notre environnement. Il y a eu beaucoup de bruit autour de son arrivée chez nous, mais il reste un jeune joueur qui aura besoin de temps pour s'adapter aux exigences de Brighton et de la Premier League. Nous sommes toutefois convaincus qu'il relèvera ce défi avec sérénité."


"La saison dernière, Luka s'est imposé comme l'un des jeunes défenseurs les plus convoités d'Europe grâce à ses excellentes prestations sous les couleurs de Hambourg", souligne notamment Brighton dans un communiqué publié sur son site web.

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