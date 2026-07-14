Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

Anderlecht suit de près le dossier Youri Tielemans. Son transfert à Manchester United pourrait rapporter de l'argent au club bruxellois.

Si l'accord venait à se boucler dans les prochains jours, Aston Villa empocherait une belle somme... et Anderlecht pourrait, lui aussi, compter sur un nouveau coup de pouce financier.

Les discussions entre Manchester United et Aston Villa auraient nettement avancé ces derniers jours. Les Red Devils veulent renforcer leur milieu de terrain et voient en Youri Tielemans le profil capable d'apporter plus de maîtrise et de qualité dans le jeu. Le Belge dispose d'une clause libératoire de 35 millions de livres, soit un peu plus de 41 millions d'euros, ce qui pourrait accélérer le dossier.

Pour Anderlecht, c'est une donnée particulièrement intéressante, même si le club bruxellois n'est pas directement impliqué dans les discussions. Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, le club le plus titré de Belgique percevra une partie du montant du transfert.

Le mécanisme de solidarité peut rapporter des millions

Ce mécanisme prévoit que, lors de chaque transfert international assorti d'une indemnité, cinq pour cent du montant soient redistribués aux clubs ayant participé à la formation du joueur entre ses 12 et 23 ans.

Tielemans a effectué l'intégralité de sa formation à Anderlecht. À Neerpede, il s'est imposé comme l'un des plus grands talents de sa génération et a débuté en équipe première à seize ans. Il a disputé plus de 180 matches avec les Mauves avant de rejoindre l'AS Monaco en 2017.



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Comme Anderlecht a pris en charge la majeure partie de ses années de formation, le club a droit à la plus grosse part de cette contribution de solidarité. Pour un transfert avoisinant les 41 millions d'euros, l'enveloppe totale dépasse les deux millions d'euros. Selon la répartition exacte des années de formation, Anderlecht pourrait finalement percevoir entre 1,7 et 2 millions d'euros.

Cette fois, un joli bonus

Il y a quelques années, Anderlecht était passé à côté d'une manne similaire. À l'été 2023, lorsque Tielemans a quitté Leicester City librement pour Aston Villa, aucune indemnité de transfert n'avait été payée. Or, le mécanisme de solidarité ne s'applique qu'aux transferts payants : les Mauves n'avaient touché aucun dédommagement.

Ce scénario ne devrait pas se répéter. Manchester United serait prêt à activer la clause libératoire du Diable Rouge, ce qui permettrait aux clubs formateurs de recevoir automatiquement leur part.

Une nouvelle preuve de la valeur de Neerpede

Le club bruxellois a encaissé, par le passé, de gros montants de transferts pour des talents maison comme Tielemans, Jérémy Doku, Leander Dendoncker ou encore Zeno Debast. Mais même des années après leur départ, Neerpede peut rapporter via le mécanisme de solidarité.