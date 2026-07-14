Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul
Photo: © photonews
Deviens fan de Arsenal! 1114

Leandro Trossard entre dans sa dernière année de contrat à Arsenal. Les Gunners ont donc tout intérêt à collaborer à une vente, le transfert vers Besiktas entre dans sa dernière ligne droite.

Nicolas Baccus

Arsenal a également publié un communiqué

Arsenal a également confirmé le départ de Leandro Trossard pour Istanbul afin qu’il passe sa visite médicale, avant de signer son contrat avec Besiktas.

Le communiqué :

Nous pouvons confirmer avoir trouvé un accord avec Beşiktaş pour le transfert définitif de Leandro Trossard.

Un montant ayant été convenu pour le transfert, Leo, 31 ans, a été autorisé à se rendre à Istanbul afin de passer sa visite médicale et de finaliser les formalités de son arrivée au sein du club turc de Süper Lig.

Nous communiquerons de nouvelles informations une fois le transfert finalisé.

Nicolas Baccus

Leandro Trossard attendu ce soir à Istanbul

C'est désormais confirmé, Beşiktaş a officialisé la venue de Leandro Trossard. Le club turc a publié une photo du joueur avec le maillot du club sur ses réseaux sociaux. Il est attendu ce soir à Istanbul, comme l’a annoncé la formation turque.

Le communiqué : 

Le footballeur professionnel Leandro Trossard, avec lequel nous avons entamé des négociations en vue d’un transfert, arrivera à Istanbul ce soir afin de passer sa visite médicale et de finaliser son transfert.

L’avion transportant Leandro Trossard est attendu ce soir à 19h30 au terminal de l’aviation générale de l’aéroport Atatürk.

Nicolas Baccus

C'est officiel : Besiktas confirme les discussions pour un transfert de Leandro Trossard

Beşiktaş Futbol A.Ş. a annoncé à la Plateforme d’information publique turque (KAP) avoir entamé des négociations avec Leandro Trossard et son club en vue de son transfert.

Voici le communiqué publié par Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. : "Des négociations ont été entamées avec le joueur et son club, The Arsenal Football Club Public Limited Company, concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Leandro Trossard."

Cliquez ici pour découvrir le communiqué sur le site officiel du club turc : https://bjk.com.tr/tr/haber/94726

Scott Crabbé

Arsenal toujours plus proche de Besiktas

Besiktas s'était déjà mis d'accord avec Arsenal il y a plusieurs jours déjà pour un transfert de Leandro Trossard contre un montant avoisinant les 20 millions d'euros. Ralentie par la participation du joueur à la Coupe du Monde, l'opération a repris de plus belle ces dernières jours. Et elle continue à prendre une tournure favorable. Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, un accord a maintenant été trouvé entre Besiktas et Trossard pour un contrat jusqu'en 2029, avec une quatrième saison en option. A l'issue de son grand tournoi le plus convaincant avec les Diables Rouges, l'ancien de Brighton et Genk pourrait donc bien rejoindre la Turquie. Il y gagnerait un salaire annuel inférieur à 8 millions d'euros nets, avec des bonus à la performance.

Leandro Trossard entre dans sa dernière année de contrat à Arsenal. Les Gunners ont donc tout intérêt à collaborer à une vente...et ont d'ailleurs trouvé un accord avec Besiktas.

Depuis plusieurs mois, la situation contractuelle de Leandro Trossard est l'un des enjeux de l'été pour Arsenal. Mais une prolongation semble de plus en plus exclue. La direction lui cherche donc une porte de sortie, pour ne pas le voir filer gratuitement l'été prochain.

Après plusieurs candidats précédemment évoqué, une destination se précise : Besiktas. Selon The Athletic, un accord entre clubs a été bouclé pour un transfert à hauteur de 20 millions d'euros. Cela couvrirait une bonne partie des 24 millions déboursés par les Gunners pour l'acheter à Brighton en janvier 2023.

La Turquie après la Premier League et la Pro League pour Leandro Trossard ?

Vu l'accord entre clubs, le deal est bien avancé. Mais il n'est pas encore totalement bouclé. Besiktas et Trossard négocient en effet encore les conditions personnelles. Les discussions avancent toutefois là aussi dans le bon sens : Diable Rouge pourrait toucher à Istanbul un salaire d’environ neuf millions d’euros par saison.

Les prochains jours s'annoncent donc chargés, mais Trossard donne priorité à la Coupe du Monde, dont il est l'un des joueurs les plus réguliers des Diables Rouges. Enfin dans la lumière en sélection après plusieurs années de sorties en demi-teinte, succombera-t-il aux sirènes du championnat turc ?

Ce serait en tout cas un gros coup de la part du Besiktas, qui cherche à bousculer la hierarchie en tête de la Süper Lig, où Fenerbahce mais surtout Galatasaray règne en maître. Après Michy Batashuayi et Dries Mertens, c'est un troisième attaquant belge qui pourrait animer la lutte pour le titre. Mais cela pourrait également changer son statut en sélection. Nul doute que Trossard aura pris le temps de passer un coup de fil à ses anciens compères chez les Diables pour disposer de tous les reseignements.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Arsenal
Leandro Trossard

Plus de news

Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Nga Kana - Santos - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Nga Kana - Santos - Tielemans

17:00
Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

18:00
"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

17:30
OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

17:00
Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

16:20
LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

16:14
Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

15:40
Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

14:40
Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

14:11
Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

13:51
1
OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

13:30
Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

13:00
Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

12:00
C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

11:30
2
Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

11:00
Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

10:30
Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

10:00
Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

09:35
"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

09:00
2
OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

08:31
L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

08:00
Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

07:30
Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague

Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague

07:00
C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Sambu - Erabi - Hazard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Sambu - Erabi - Hazard

22:30
Officiel : La Gantoise a trouvé le nouveau lieutenant de Christian Burgess en défense centrale

Officiel : La Gantoise a trouvé le nouveau lieutenant de Christian Burgess en défense centrale

23:00
La consécration à 30 ans ? Le club français entré dans le giron de Thibaut Courtois veut un Liégeois de D1A

La consécration à 30 ans ? Le club français entré dans le giron de Thibaut Courtois veut un Liégeois de D1A

22:30
Accord conclu : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il va se relancer en Angleterre

Accord conclu : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il va se relancer en Angleterre

22:00
Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

21:30
2
Bram Van Driessche revient sur son expérience au Mondial : "Je vais devoir me réadapter en Belgique"

Bram Van Driessche revient sur son expérience au Mondial : "Je vais devoir me réadapter en Belgique"

21:00
Senne Lammens n°1 des Diables dès septembre, la meilleure réponse à la suggestion de Courtois

Senne Lammens n°1 des Diables dès septembre, la meilleure réponse à la suggestion de Courtois

20:30
8
Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

20:00
Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

19:30
Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

18:59
4
L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

13/07
2

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Demi-finales
France France 21:00 Espagne Espagne
Angleterre Angleterre 15/07 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved