Accord conclu : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il va se relancer en Angleterre

Jusef Erabi n'est plus en odeur de sainteté à Genk. L'attaquant suédois peut d'ores et déjà aller voir ailleurs, une solution semble avoir été trouvée.

Malgré le départ de Nicky Hayen à Burnley et donc l'arrivée d'un nouvel entraîneur (sans doute Jess Thorup), la situation de certains joueurs reste bouchée à Genk. Des éléments comme Hendrik Van Crombrugge, Mujaid Sadick et Ken Nkuba peuvent se chercher un nouveau club (le dernier cité a notamment été évoqué à Malines et à Zulte Waregem).

Jusef Erabi fait également partie de la liste. L'attaquant de 23 ans n'a pas convaincu lors de sa première saison, la propable arrivée de Rafiu Durosinmi pour un peu plus de dix millions d'euros (un record pour le club) ne trompe pas : le Racing veut faire le ménage en pointe et ne compte plus sur Erabi.

Une décision forte pour un joueur arrivé il y a un an à peine, et pas pour des cacahuètes : Genk avait payé pas moins de quatre millions d'euros à Hammarby, mettant Erabi sous contrat jusqu'en juin 2029. Après un quart du bail, le divorce semble toutefois inévitable.

Jusef Erabi à la relance en Championship

Pourtant, le garçon s'était d'emblée signalé en marquant dès sa première entrée en jeu contre Anderlecht. Amenant plus de présence physique et de lien en attaque que Hyeon-gyu Oh, il semblait avoir un coup à jouer. Mais l'attaquant coréen a pris le dessus sur son nouveau concurrent. Et même à son départ pour Besiktas en janvier, Erabi est resté dans l'ombre face aux éclosions de Robin Mirisola et Aron Bibout.

Il n'a ainsi pratiquement plus joué (pas la moindre titularisation en 2026, 62 minutes disputées lors des Europe Playoffs). Celui qui a même été chercher du rythme avec les U23 en D1 Amateurs s'est trouvé une porte de sortie : il est prêté à Preston North End, quatorzième de Championship la saison dernière. Une option d'achat a été négociée à l'occasion.



