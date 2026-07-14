Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

Le RC Lens explore une piste aussi séduisante que compliquée pour renforcer son attaque. Lois Openda, l'ancien chouchou du Bollaert, pourrait revenir au club, mais un obstacle complique le dossier pour le moment. La Juventus devra faire des efforts.

L'avenir de Loïs Openda pourrait à nouveau s'écrire dans le nord de la France. En terrible manque de temps de jeu et plus désiré par la Juventus, l'attaquant belge chercherait une solution pour relancer sa carrière cet été. Le RC Lens aimerait profiter de cette situation pour faire revenir son ancien buteur.

Un retour à la "maison" pour Lois Openda

Malgré un budget limité, les Sang et Or n'écartent pas cette piste selon les informations du journal en ligne Foot Mercato. Les dirigeants lensois savent qu'ils ne pourront pas financer un transfert définitif. En revanche, un prêt pourrait devenir envisageable si toutes les conditions sont réunies. Les discussions porteraient principalement sur cette possibilité.

Une belle saison à Lens

Un retour à Bollaert aurait du sens pour les deux parties. C'est sous le maillot lensois que l'international belge avait franchi un cap : 21 buts et 4 passes décisives en 38 matchs. Sa vitesse, son sens du but et sa capacité à faire la différence avaient contribué à la magnifique saison du club. Après ce beau passage, il avait confirmé ses qualités au RB Leipzig avant de vivre une période beaucoup plus compliquée en Italie.

Le salaire de l'attaquant belge bloque le prêt pour le moment

Aujourd'hui, les revenus du Belge dépassent largement ce que Lens peut proposer. Sans un effort important de la Juventus pour prendre en charge une partie de cette rémunération, l'opération restera très difficile.



Avec deux buts en 34 rencontres, Openda n'a pas réussi à s'imposer à la Juventus. Cette baisse de régime lui a coûté sa place dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026. Les dirigeants turinois souhaiteraient le voir retrouver des couleurs ailleurs.