Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague

Après Christian Negouai, voici Iverson Negouai. Le fils de l'ancien milieu de terrain veut se montrer avec le Sparta Prague.

Christian Negouai, un nom qui résonne instantanément aux oreilles de plus d'un supporter wallon. Le milieu de terrain martiniquais avait découvert la Belgique via l'Union Namur à la fin du siècle dernier, avant de rejoindre le Sporting Charleroi.

Ses prestations dans l'entrejeu carolo aux côtés d'Enzo Scifo et Dimitri De Condé lui avaient ouvert la porte à un transfert à 2,25 millions d'euros du côté de Manchester City. Après un séjour en prêt du côté de Coventry, Negouai était revenu en Pro League au Standard. Lors de la saison 2005/2006, il avait notamment inscrit un but après 11 secondes face à Westerlo.

Après une dernière pige au Brussels et une reconversion en tant qu'agent (il a notamment représenté Michy Batshuayi et Divock Origi), le natif de Fort-de-France a suivi le développement de son fils Iverson, né en 2007, quelques mois après que le paternel ait raccroché les crampons.

Iverson Negouai, de Genk à Prague en passant par La Louvière

Le garçon a été formé à l'académie de Genk jusqu'à ses 16 ans. Il a ensuite rejoint La Louvière. "Enzo Scifo, mon ancien coéquipier à Charleroi, à qui j'en avais parlé, m’a mis en relation avec David Verwilghen et Nicolas Frutos, lesquels ont validé son test à la RAAL au bout de deux séances, après un autre, également positif, à Charleroi", expliquait Christian Negouai à SudInfo il y a quelques mois.

Mais Iverson, attaquant de formation, a quitté les Loups au bout d'un an et demi : "Frutos a rejoint Charleroi depuis et Verwilghen est parti à Anderlecht. J'ai jugé que dans la situation où se trouve le club, il n'allait pas miser sur un gamin en pleine bagarre pour le maintien. D'où le changement d'orientation de sa carrière qui a été décidé".



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L'appel du Sparta tombait au bon moment

Un changement d'orientation qui a lieu en février dernier, quand Iverson Negouai rejoint...le Sparta Prague, club le plus titré de l'histoire du football tchèque. "Quand un club avec une telle histoire te veut, c’est difficile de dire non. D’autant que je vais jouer chaque semaine avec l’équipe réserve, qui évolue contre des adultes. Cela va favoriser ma progression. C’était mieux que de rester en U21 à La Louvière", expliquait le jeune joueur, désormais âgé de 18 ans.

Après une période d'intégration avec les U19, Iverson Negouai a rapidement été intégré à l'équipe réserve du Sparta. Il a ainsi été pour la première fois sur la feuille de match en deuxième division au printemps passé et devrait disposer de plus de temps de jeu en troisième division dans les prochains mois, l'équipe ayant été réléguée. Mais avec le secret espoir de se révélerau sein du noyau A du Sparta. Après avoir été proposé au FC Meux (D1 Amateurs) il n'y a de celà pas si longtemps, le garçon n'en est qu'à ses débuts avec le football tchèque.