Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après Christian Negouai, voici Iverson Negouai. Le fils de l'ancien milieu de terrain veut se montrer avec le Sparta Prague.

Christian Negouai, un nom qui résonne instantanément aux oreilles de plus d'un supporter wallon. Le milieu de terrain martiniquais avait découvert la Belgique via l'Union Namur à la fin du siècle dernier, avant de rejoindre le Sporting Charleroi.

Ses prestations dans l'entrejeu carolo aux côtés d'Enzo Scifo et Dimitri De Condé lui avaient ouvert la porte à un transfert à 2,25 millions d'euros du côté de Manchester City. Après un séjour en prêt du côté de Coventry, Negouai était revenu en Pro League au Standard. Lors de la saison 2005/2006, il avait notamment inscrit un but après 11 secondes face à Westerlo.

Après une dernière pige au Brussels et une reconversion en tant qu'agent (il a notamment représenté Michy Batshuayi et Divock Origi), le natif de Fort-de-France a suivi le développement de son fils Iverson, né en 2007, quelques mois après que le paternel ait raccroché les crampons.

Iverson Negouai, de Genk à Prague en passant par La Louvière

Le garçon a été formé à l'académie de Genk jusqu'à ses 16 ans. Il a ensuite rejoint La Louvière. "Enzo Scifo, mon ancien coéquipier à Charleroi, à qui j'en avais parlé, m’a mis en relation avec David Verwilghen et Nicolas Frutos, lesquels ont validé son test à la RAAL au bout de deux séances, après un autre, également positif, à Charleroi", expliquait Christian Negouai à SudInfo il y a quelques mois.

Mais Iverson, attaquant de formation, a quitté les Loups au bout d'un an et demi : "Frutos a rejoint Charleroi depuis et Verwilghen est parti à Anderlecht. J'ai jugé que dans la situation où se trouve le club, il n'allait pas miser sur un gamin en pleine bagarre pour le maintien. D'où le changement d'orientation de sa carrière qui a été décidé".

Lire aussi… Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

L'appel du Sparta tombait au bon moment

Un changement d'orientation qui a lieu en février dernier, quand Iverson Negouai rejoint...le Sparta Prague, club le plus titré de l'histoire du football tchèque. "Quand un club avec une telle histoire te veut, c’est difficile de dire non. D’autant que je vais jouer chaque semaine avec l’équipe réserve, qui évolue contre des adultes. Cela va favoriser ma progression. C’était mieux que de rester en U21 à La Louvière", expliquait le jeune joueur, désormais âgé de 18 ans.

Après une période d'intégration avec les U19, Iverson Negouai a rapidement été intégré à l'équipe réserve du Sparta. Il a ainsi été pour la première fois sur la feuille de match en deuxième division au printemps passé et devrait disposer de plus de temps de jeu en troisième division dans les prochains mois, l'équipe ayant été réléguée. Mais avec le secret espoir de se révélerau sein du noyau A du Sparta. Après avoir été proposé au FC Meux (D1 Amateurs) il n'y a de celà pas si longtemps, le garçon n'en est qu'à ses débuts avec le football tchèque.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
First League
First League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

21:30
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Skoras - Openda - Sommer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Skoras - Openda - Sommer

10:30
Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

10:30
Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

10:00
Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

09:35
"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

09:00
OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

08:31
L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

08:00
Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

07:30
C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

06:30
Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

20:00
Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Sambu - Erabi - Hazard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Sambu - Erabi - Hazard

22:30
Officiel : La Gantoise a trouvé le nouveau lieutenant de Christian Burgess en défense centrale

Officiel : La Gantoise a trouvé le nouveau lieutenant de Christian Burgess en défense centrale

23:00
La consécration à 30 ans ? Le club français entré dans le giron de Thibaut Courtois veut un Liégeois de D1A

La consécration à 30 ans ? Le club français entré dans le giron de Thibaut Courtois veut un Liégeois de D1A

22:30
Accord conclu : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il va se relancer en Angleterre

Accord conclu : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il va se relancer en Angleterre

22:00
Bram Van Driessche revient sur son expérience au Mondial : "Je vais devoir me réadapter en Belgique"

Bram Van Driessche revient sur son expérience au Mondial : "Je vais devoir me réadapter en Belgique"

21:00
Senne Lammens n°1 des Diables dès septembre, la meilleure réponse à la suggestion de Courtois

Senne Lammens n°1 des Diables dès septembre, la meilleure réponse à la suggestion de Courtois

20:30
7
Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

18:59
3
L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

18:20
2
Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

17:30
1
Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

17:00
"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

16:30
Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

16:00
Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

15:32
Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

15:30
LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

14:56
Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

14:30
1
Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

14:00
Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

13:30
Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

13:04
1
Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

13:00
📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

12:00
1
Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

11:40
6
Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

13/07
"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

13/07

Plus de news

Les plus populaires

First League

 Journée 1
Slavia Prague Slavia Prague 25/07 Slovácko Slovácko
Brno Brno 25/07 Sparta Prague Sparta Prague
SK Artis Brno SK Artis Brno 25/07 Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Teplice Teplice 25/07 Bohemians 1905 Bohemians 1905
FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 25/07 Baník Ostrava Baník Ostrava
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 25/07 Slovan Liberec Slovan Liberec
Jablonec 97 Jablonec 97 26/07 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Hradec Králové Hradec Králové 26/07 FK Pardubice FK Pardubice
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved