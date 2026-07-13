Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

Si Mario Kohnen a été conforté dans ses fonctions d'entraîneur principal, le staff de Charleroi vit pourtant quelques bouleversements. Le départ d'Amaury Smits a été annoncé aujourd'hui.

Quelques jours après le départ surprise du responsable performance Rudger Van Snick (parti rejoindre Besnik Hasi du côté d'Amedspor), c'est un nouveau départ qui secoue aujourd'hui le staff carolo.

Le club annonce en effet avoir mis fin à sa collaboration avec Amaury Smits, d’un commun accord. Le principal intéressé avait rejoint le Sporting en janvier dernier en sa qualité d’analyste vidéo et d’entraîneur adjoint. Il avait notamment pour mission l’analyse individuelle des joueurs ainsi que le suivi et l’analyse des séances d’entraînement.

Le Sporting de Charleroi annonce la fin de sa collaboration avec Amaury Smits. L’ensemble du Sporting lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🦓



🔗 Le communiqué : https://t.co/fcjZAGI8CA#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/jklofsd2L0 — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 13, 2026

La fin de la deuxième aventure d'Amaury Smits à Charleroi

"Le Sporting de Charleroi tient à remercier chaleureusement Amaury pour son professionnalisme, son engagement et son investissement tout au long de son passage au club. L’ensemble du Sporting lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ainsi que beaucoup de réussite dans ses futurs défis", écrit Charleroi dans son communiqué officiel.



Il s'agissait en réalité du deuxième passage d'Amaury Smits à Charleroi. En début de saison dernière, il opérait encore dans le staff d'Ivan Leko à La Gantoise, mais a présenté sa démission au départ de ce dernier au Club de Bruges, dans un climat de tension générale.