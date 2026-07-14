Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain
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Alors que Youri Tielemans s’apprête à rejoindre Manchester United, le club anglais a officialisé la signature d’un autre milieu de terrain, Andrey Santos. Le Brésilien arrive en provenance de Chelsea pour 56,3 millions d’euros. Il est la première recrue estivale du club anglais.

"Manchester United est heureux de confirmer l’arrivée d’Andrey Santos au club, sous réserve de son enregistrement. L’international brésilien a signé un contrat jusqu’en juin 2031, avec une option pour une année supplémentaire", a écrit le club anglais dans un communiqué publié sur son site web ce lundi.

Andrey Santos est un milieu de terrain assez complet, capable de récupérer de nombreux ballons et de se projeter vers l’avant. Il a un style qui est peut-être légèrement plus dynamique et physique que celui de Youri Tielemans, doté d’une meilleure qualité de passe et d’une bonne organisation du jeu. Les deux hommes pourraient être parfaitement complémentaires.

Les premiers mots d'Andrey Santos

La nouvelle recrue de Manchester United a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Tout ce qui entoure Manchester United est spécial. C’est un sentiment incroyable de rejoindre un club où ont évolué certaines de mes plus grandes idoles. En tant que milieu de terrain, je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’avoir l’opportunité d’apprendre aux côtés de Michael Carrick. C’est l’entraîneur idéal pour m’aider à franchir un nouveau palier dans ma carrière et à réaliser mes rêves."

"Tout le monde m’a parlé de l’ambition du club et de l’excellente atmosphère qui y règne. Je sais à quel point l’effectif est fort et j’ai hâte de me battre avec mes coéquipiers pour remporter les plus grands trophées", a-t-il conclu.

Lire aussi… Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

Le directeur du football, Jason Wilcox, s’est exprimé à propos de ce transfert : "Andrey est un milieu de terrain exceptionnel, doté d’excellentes qualités techniques et capable d’avoir un impact sur le jeu aussi bien défensivement qu’offensivement. Il faisait partie de nos principales priorités pour un poste clé, nous sommes donc ravis qu’il rejoigne l’effectif de Michael dès le début de la préparation estivale. Malgré une expérience déjà importante, des qualités de leader et des performances au plus haut niveau, Andrey possède encore un énorme potentiel de progression. Nous avons hâte de le voir s’épanouir sous les couleurs de Manchester United."

Un deuxième transfert ce mardi

Ce mardi, Manchester United a également annoncé la signature d’un nouveau gardien. Karl Darlow a rejoint librement le club et occupera le rôle de deuxième portier.

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