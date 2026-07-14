Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd
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Le Standard de Liège a trouvé un remplaçant à Rafiki Saïd, parti du côté de Wolverhampton. Les Rouches vont offrir un contrat de trois saisons, avec une année en option, à l’ailier gambien du club norvégien Lillestrøm SK, Salieu Drammeh.

Salieu Drammeh est un joueur de Lillestrøm SK depuis mars 2025. Il avait rejoint le club norvégien en provenance de la formation danoise du BK Frem. L’ailier gambien a été formé au Danemark, où il a évolué au sein du centre de formation du Brøndby IF, du Hellerup IK et du Vejle BK.

Depuis son arrivée à Lillestrøm SK, il a pris part à un total de 53 rencontres, inscrivant 12 buts et délivrant 15 passes décisives. Cette saison (NDLR : la saison a démarré en mars en Norvège), il a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues, a inscrit deux buts et a délivré un assist.

Le montant du transfert

Désormais, il s’apprête à rejoindre le Standard de Liège, comme le révèle Sudinfo. Il va franchir un cap important dans sa carrière en rejoignant le club liégeois. Son contrat avec le Lillestrøm SK court jusqu’au 31 décembre 2027 et sa valeur marchande est estimée à un million d’euros. Selon le média norvégien TV2, un accord a été conclu entre les deux clubs. Une information qui a été confirmée par le directeur sportif du club norvégien, Espen Olsen. Le Standard de Liège devrait débourser environ 2,25 millions d’euros pour recruter Salieu Drammeh. Des bonus pourraient faire grimper le montant total de l’opération à près de 2,7 millions d’euros.

Il va prochainement être officialisé, mais avant cela, il va devoir passer sa visite médicale ce mercredi à Liège. Une fois la visite médicale terminée, et si elle est évidemment réussie, il rejoindra le groupe en stage à Dunkerque et deviendra alors officiellement un joueur du Standard de Liège. Les négociations pour le recruter n’ont pas été simples côté liégeois, Salieu Drammeh étant un pion important de Lillestrøm SK, qui dispute les tours préliminaires de l’Europa League.

Un attaquant polyvalent

Le joueur de 23 ans peut aussi bien évoluer sur l’aile gauche que sur l’aile droite et est capable de rentrer dans l’axe. C’est un ailier technique et tranchant. Sa capacité à éliminer en un contre un est un véritable atout. Il s’était d’ailleurs présenté lors de sa signature à Lillestrøm SK : "J’ai principalement joué sur l’aile gauche, mais je peux évoluer à tous les postes offensifs. Je suis un joueur technique, j’aime provoquer en un contre un et créer beaucoup d’occasions, aussi bien pour moi que pour mes coéquipiers."

Salieu Drammeh espère désormais réussir son passage au Standard de Liège. Il aura la lourde tâche de remplacer Rafiki Saïd, auteur d’une bonne saison avec le Standard de Liège lors du dernier exercice. Pour lui, ce transfert représente un véritable cap de franchi. Il quitte pour la première fois de sa carrière de joueur professionnel les pays nordiques et compte bien ne pas décevoir. Le Standard place en tout cas beaucoup de confiance en lui en lui proposant un contrat de trois saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

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